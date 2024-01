Montserrat Caballero liquida deuda pública de Tijuana.

La presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, liquidó la deuda pública de Tijuana por un monto total de 2 mil 290 millones de pesos.

“Atrás dejaremos aquel viernes negro, de un 25 de julio del 2008, cuando Jorge Ramos Hernández endeudó al municipio por más de 2 mil 290 millones de pesos que se estarían finiquitando hasta el año 2040”, recalcó la primera mujer electa de manera democrática en la ciudad con la cuarta economía más importante en la República Mexicana.

“Hoy quiero compartirles a todas las familias tijuanenses, que este 10 de enero de 2024, dejaremos de ser el municipio más endeudado de todo el país por encima de Hermosillo, Monterrey, Guadalajara y Zapopan”, manifestó.

En un mensaje a la ciudadanía, recordó como aquel 2008, el panista Jorge Ramos junto a sus aliados y cómplices neoliberales de cabildo, decidieron por todas y todos empeñar el futuro y endeudar a la ciudad en donde el presidente de la República prometió, al creer en este XXlV Ayuntamiento, magnas obras que están en proceso de construcción.

Y ahora, gracias al ahorro de este Gobierno, de las finanzas sanas, de la transparencia con la que se ha trabajado y por supuesto, al apoyo de los ciudadanos que pagan a tiempo su predial y el Impuesto sobre la Adquisición de Bienes e Inmuebles, junto con los presupuestos del 2021 al 2023, se logró pagar definitivamente esta deuda heredada de quienes le apuestan al olvido y pretenden infiltrarse con otros colores, para volver a saquear al municipio.

Ahora, “la historia de Tijuana la escribimos juntos”, aseguró la primera edil electa en su mensaje especial, transmitido en vivo desde la Casa de la Cultura en la colonia Altamira.

“Y si de historias hablamos, está la del presidente Andrés Manuel López Obrador con su lucha social siempre a favor de los más pobres, o como la de la doctora Claudia Sheinbaum, madre de familia entregada al servicio público y quien será, sin lugar a dudas, la próxima Presidenta de México”, indicó.

En su presentación, la primera edil se dirigió a las y los tijuanenses para asegurarles que ella sabe muy bien hacia dónde va y a dónde nunca se quiere regresar, porque aunque existan pensamientos distintos, la mayoría de los ciudadanos quieren un gobierno justo, democrático e igualitario, para no repetir el pasado de la corrupción, de los privilegios y de la desesperanza.

La primera edil de Tijuana se dirigió al Presidente de la República y le aseguró que esta ciudad “que guarda su corazón”, ha cumplido con su encomienda de No Mentir, No Robar y No Traicionar, además de no endeudar.

Caballero Ramírez recordó que trabaja desde el primero de octubre del 2021, con un proyecto de Nación republicano y austero, que genera alternativas necesarias que permiten una forma de gobernar ascendente, de la mano de la gente, reconstruyendo su confianza y haciendo historia una vez más.

Dicen que si la corrupción es la peor enfermedad dentro de un gobierno, entonces la transparencia es una parte medular de su tratamiento, y la alcaldesa Montserrat Caballero aseguró desde que asumió la responsabilidad, hace dos años, sirve a las y los tijuanenses como un XXlV Ayuntamiento de Tijuana con bases sólidas, emanadas de la Cuarta Transformación y con el ejemplo de trabajo, de lucha y esfuerzo de su madre.

JVR