Morelos: INE dice no a organizar comicios

La presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos electorales del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, descartó que este organismo se vaya a hacer cargo de organizar los comicios de Morelos, ante la insuficiencia de recursos por parte del árbitro estatal.

Ravel Cuevas dijo a La Razón que el INE no cuenta con recursos como para asumir un compromiso de esa naturaleza, porque también sufrió un recorte por parte del Cámara de Diputados.

El pasado jueves, este medio publicó que, de acuerdo con la presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, los recursos disponibles sólo alcanzan para febrero.

Al respecto, la consejera del INE Dania Paola Ravel Cuevas comentó: “Hemos estado dando acompañamiento a todos los organismos públicos locales que tuvieron un recorte presupuestal considerable”.

Añadió: “En el caso del Impepac, hemos estado en comunicación con la presidenta para que nos vaya indicando si no va a haber posibilidad de que se le dé una ampliación presupuestal y, en su caso, nosotros tengamos un acompañamiento con ella también, con las autoridades del estado, para poder tener un mejor diálogo y hacerles ver las necesidades que tiene el propio Instituto”.

Agregó que de ser necesario, se puede buscar en el ámbito federal apoyo para que se puedan organizar los comicios en Morelos, dados sus problemas presupuestales.

Respecto a por qué descarta que el INE asuma la organización de los comicios, como sí ocurrió en Nayarit en el 2015, Ravel Cuevas indicó: “Nosotros no tenemos presupuestado eso; en segundo lugar, nosotros también sufrimos un recorte presupuestal severo, que nos obligó también a hacer acotaciones en algunos proyectos, y tercero, nosotros no podemos destinar nuestros recursos a un proceso local, porque eso no fue el objeto del presupuesto, entonces podríamos incurrir en una responsabilidad; son las autoridades de ese estado quienes dan los recursos para poder llevar a cabo la elección local”.

Por su parte, el consejero del Poder Legislativo por el PT, Pedro Vázquez González, apuntó: “Él (el gobernador) se ha encargado de obstaculizar la entrega de estos recursos, pero hay otros gobernadores que están exactamente en la misma situación, eso debe reprobarse”.