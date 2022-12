Morelos, primer lugar nacional en secuestros y en top 5 en 4 delitos más

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte al pasado mes de octubre, el estado de Morelos se encuentra en el Top5 de cinco delitos de alto impacto.

Según la información analizada, la entidad ocupa el primer lugar nacional en tasa por cada 100 mil habitantes en secuestro, el tercer lugar en feminicidio, el cuarto en violación y homicidio doloso y el quinto en robo a transportista.

El estado gobernado por Cuauhtémoc Blanco se encuentra en el primer lugar del país en tasa de secuestro, con 1.1 crímenes por cada 100 mil habitantes, cifra muy por encima de la media nacional en este rubro, que es de 0.2.

Apenas el pasado 26 de noviembre fue secuestrado el presidente de la Central de Abasto de Cuautla, Pedro Hernández Ordoñez, por hombres armados que se introdujeron hasta su negocio y se lo llevaron por la fuerza, aunque fue liberado ese mismo día en un operativo.

. Gráfico: La Razón de México

Pero Morelos también encabeza la lista por estados en tasa por cien mil habitantes en dos delitos más: robo a banco, con 0.9, mientras que la media nacional es de 0.1 y en despojo, con 53.9, más del doble de la media, que es de 21.2.

Otro dato que ayuda a entender la crisis de violencia e inseguridad que azota a Morelos es que hasta octubre —sin incluir aún los casos del mes de noviembre— en los delitos de feminicidio, secuestro y violación ya se superó el número de carpetas de investigación que se registraron en todo el año pasado.

Durante todo el 2021 en Morelos se registraron 23 averiguaciones por el delito de feminicidio, mientras que en lo que va del año se han contabilizado 27. Durante el 2021 los casos de secuestro fueron 22 y a la fecha ya se registra el mismo número, mientras que las carpetas por violación fueron 491 en todo el 2021 y hasta octubre de este 2022 ya iban 495.

En cuanto a homicidios dolosos, en lo que va de este año se registró un ligero aumento del 2.2 por ciento, ya que de enero a octubre del 2022 se contabilizaron 866 carpetas de investigación, mientras que en el mismo lapso del 2021 la cifra fue de 847.

Es evidente que la raíz del problema es debido a la impunidad e injusticia por parte de las autoridades políticas y sobre todo de la Fiscalía estatal

Laura del Rayo

Activista de Morelos

Los asesinatos son el pan de cada día. En la última semana han sido ejecutadas al menos 16 personas. Los dos más recientes crímenes de este tipo ocurrieron el pasado sábado, cuando un hombre fue encontrado dentro de auto con impactos de bala en el municipio de Jiutepec y un taxista fue ultimado al oponerse a un asalto en la ciudad de Cuernavaca.

Respecto la situación de inseguridad que se vive en la entidad, la activista Laura del Rayo, integrante del movimiento No más encubrimientos, dijo a La Razón: “Vivimos una situación en el estado de violencia no sólo contra las mujeres sino contra toda la población”.

Y agregó: “Es evidente que la raíz del problema es debido a la impunidad e injusticia por parte de las autoridades políticas y sobre todo de la Fiscalía estatal”.

Laura explicó que con su negligencia y sus omisiones, las autoridades de Morelos envían un mensaje de impunidad porque “si los delincuentes hacen algo, no pasa nada”.

Además, agregó que se ha demostrado que la Fiscalía estatal acostumbra dar “carpetazos” sin ton ni son a las investigaciones, aun cuando claramente existen elementos suficientes para continuar con las indagatorias.

Y sentenció: “Mientras no haya sanciones y siga habiendo carpetazos a nivel general, no sólo los feminicidios, sino también otros delitos, no disminuirán”.