Se consolida bienestar en Tlaxcala: Cuéllar

A l ofrecer un mensaje al pueblo con motivo de su Primer Informe, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que a más de un año de haber iniciado su gestión “es indudable que tiene el sello de la Cuarta Transformación”.

Aseguró que la entidad “avanza y se consolida para hacer una tierra de oportunidades donde todas las personas puedan trabajar, estudiar, tener salud y bienestar”.

Durante su discurso, Lorena Cuéllar aseguró que en la entidad que gobierna la ruta está trazada y los cimientos de su gobierno están firmes.

“Somos un gobierno de la Cuarta Transformación, de puertas abiertas, que escucha. Generamos interlocución con diferentes sectores, grupos y organismos de la sociedad que nos ha permitido gobernabilidad y paz social”, recalcó.

La mandataria destacó que hoy se escribe una nueva historia “de la mano de nuestro Presidente, de las y los tlaxcaltecas y de mi partido, que es Morena”.

Y aseguró que para seguir construyendo la nueva historia no tolerará la corrupción ni que haya impunidad para nadie, por lo que remarcó: “En lo que va de mi administración he sancionado a 228 servidores públicos. He promovido 204 órdenes de aprehensión y 12 mil 50 órdenes de investigación”.

Por la mañana, el consejero jurídico del Gobierno del estado, José Rufino Mendieta Cuapio, y la coordinadora general de Planeación e Inversión, Gimena Lara Pérez, entregaron al Congreso por escrito el Primer Informe en el Salón Verde del Palacio Legislativo local.

Posteriormente, en un evento masivo que se realizó en el Centro de Convenciones del estado, la mandataria dijo ante cientos de seguidores e invitados especiales que el motor que impulsa su administración “es hacer el bien sin mirar a quien”, al recalcar que la base del profundo cambio económico y social es el pueblo.

Señaló que en estos 15 meses, la entidad recibió apoyos “sin precedente alguno” y destacó que Tlaxcala es uno de los tres estados que lleva un avance de vacunación por encima de la media nacional en el tema de Covid-19.

“En esta nueva historia de transformación y bienestar atendemos a quienes habían sido olvidados; por primera vez se implementó el programa para la captación de agua en apoyo de familias que no cuentan con acceso a la red pública, así como paneles solares para las familias que esperaron 30 años para tener luz en sus hogares”, subrayó.

Además, recalcó que se logró la construcción de cuatro hospitales y mencionó que con los programas de la Secretaría de Bienestar del estado y del DIF de la entidad se logró beneficiar a 729 mil 369 personas.

En temas de seguridad destacó que, aunque lamentablemente se han registrado tres casos de feminicidio en su primer año de gobierno, “hoy puedo decir, con fuerza, que a la fecha quienes cometieron este daño ya están detenidos y vinculados a proceso”.

“Bajamos la incidencia de los delitos más graves como el homicidio, feminicidio y secuestro. Se ha invertido en la preparación de más y mejores policías y se han contratado tres veces más el número de Ministerios Públicos”, precisó.

Finalmente sentenció que el amor por Tlaxcala es también “hablar bien de su gente y sobre todo de su grandeza”.