Mujer celebra su divorcio bailando "Al fin me armé de valor" afuera de un registro civil (VIDEO)

Tal y como dice la canción "estar soltera está de moda" y prueba de ello es Jacqueline, una mujer de 31 años que tras 13 años de matrimonio decidió ponerle fin a su relación y al ritmo de "Al fin me armé de valor", festejó su divorcio afuera de la oficialía 3 del registro civil de Coahuila.

Pues aunque para muchas parejas las separaciones son dolorosas, hay relaciones que se vuelven tan tóxicas que lo más sano es ponerles fin. Y hay personas que no conforme con esto, festejan el hecho de "al fin armarse de valor" y firmar el acta de divorcio.

En este caso, el video de la mujer que celebró su divorcio bailando "Al fin me armé de valor" afuera de un registro civil, se volvió viral en TikTok, donde la misma Jacqueline compartió el momento en el que ya contaba con el acta de divorcio.

Pero además de compartir un video con su acta de divorcio, la mujer de Torreón aprovechó para festejar su separación escuchando y bailando diversas canciones entonadas por el músico lagunero Iván Black, quien en entrevista con El Siglo de Torreón confesó que aunque en un principio la petición de la mujer le pareció "algo fuera de serie", al conocer la historia de Jacqueline y el porqué la separación la hacía tan feliz, decidió ser partícipe en el festejo.

Donde una de las canciones que bailó la mujer afuera del registro civil tras firmar su divorcio fue "Al fin me armé de valor", cuya letra dice: "Me canse de esperarte. Me canse de tanto aguantarte. Me canse de pasar las noches en tu colchón Me canse de tu madre".

Y aunque hasta el momento se desconoce porqué la mujer quiso ponerle fin a su matrimonio, durante el cual fue procreada una pequeña niña, trascendió en algunos medios locales que Jacqueline aconsejó "no soportar violencia de ningún tipo" y ponerle fin a una relación cuando sea necesario, pues no es cierto lo que dicen los padres de "que el matrimonio es para siempre".

La mujer que celebró su divorcio bailando "Al fin me armé de valor" reconoció que terminar con su matrimonio no fue una decisión sencilla, y reconoció que muchas mujeres se pueden identificar con ella, ya que viven ese miedo de empezar solas e imaginar que no van a poder. Pero al final, siempre es mejor estar sola que mal acompañada.

