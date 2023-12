Mujeres con Bienestar: ¿Hay fecha límite para activar la tarjeta y recibir los 2 mil 500 pesos?

¿Tramitaste el apoyo de Mujeres con Bienestar y fuiste seleccionada? El siguiente paso acudir por tu tarjeta con todos los documentos que te soliciten.

Una vez que tengas tu Tarjeta de Mujeres con Bienestar deberás activarla, con el fin de que puedas recibir tu ayuda económica de hasta 2 mil 500 pesos.

¿Cuál es la fecha límite para activar tu Tarjeta de Mujeres con Bienestar?

Por medio de la cuenta de Facebook de Mujeres con Bienestar compartieron un video, donde indicaron que es importante que estés atenta a los mensajes que recibas, para que no se te pasé algún procedimiento.

Una vez que hayas acudido por tu Tarjeta de Mujeres con Bienestar debes de registrarla en la plataforma, para que quede dada de alta y de esta manera podrás recibir tu apoyo económico a partir del día jueves 21 de diciembre .

En ese sentido no especificaron si había una fecha límite para hacer la activación de la tarjeta, sin embargo, enfatizaron que "si no la activas no podrás recibir tu apoyo de Mujeres con Bienestar".

Recuerda que el primer paso es darla de alta en la plataforma, donde hiciste tu registro y posteriormente descargar la app de Mujeres con Bienestar en Play Store o AppStore.

