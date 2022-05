Mujeres desaparecidas 2022: Padre de Yolanda acusa "mano negra" en investigación sobre su paradero.

Gerardo Martínez, padre de Yolanda, quien lleva desaparecida 35 días, aseguró que “hay mano negra” en la investigación que lleva la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León sobre la desaparición de la joven de 26 años.

A su arribo a las instalaciones de la dependencia, el padre de Yolanda aseguró que le exigiría a las autoridades la detención de una persona a quien considera, es el asesino de su hija, desaparecida desde el 31 de marzo.

Le han metido (mano) negra a mi carpeta, no lo voy a permitir, yo no soy payaso de nadie, esto no es un circo, estoy exigiendo que me presenten a mi hija aquí

Gerardo Martínez destacó que la persona que posiblemente le quitó la vida a Yolanda es una persona peligrosa; además puntualizó que no va a permitir que el cuerpo de su hija, se quede tirado como un perro en la calle.

Ya no quiero perder tiempo, porque van 35 días que no encuentro a mi hija, señor, y no me la van a dejar tirada como un perro, y el asesino tiene que decir, y si pues, no tiene capacidad la fiscalía para para presentarme a esa persona, para atorar, para meterlo en un lugar que no debe estar en la calle, porque es peligroso