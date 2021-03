En Naucalpan reparten pulsera de emergencias a mujeres y adultos mayores

La Presidenta Municipal de Naucalpan de Juárez, Patricia Durán Reveles, dio inicio a los programas S.O.S Mujeres Seguras y S.O.S Adultos Mayores Seguros, con los que se estima repartir 5 mil 587 pulseras para prevenir y atender casos de violencia de género, familiar o abandono.

Se trata de dispositivos dirigidos tanto a mujeres que hayan sufrido violencia de género como a adultos mayores que estén en riesgo de padecer maltrato o abandono.

La Alcaldesa explicó que, una vez activado, el botón de emergencia manda una señal al Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4). Al recibirla, éste envía auxilio al lugar donde se pidió la ayuda.

Esta acción se ha aplicado en otras zonas del país y ahora se instrumenta en Naucalpan

“Uno de los ejes fundamentales del Gobierno de Naucalpan es la Seguridad de Género, la idea surgió porque buscamos herramientas para que las mujeres cada vez estén más seguras”, manifestó Durán Reveles.

Agregó que esta acción se ha aplicado en otras zonas del país y ahora se instrumenta en Naucalpan.

El Encargado de Despacho de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Carlos Mier Montes, apuntó que además de situaciones de seguridad, el brazalete servirá para atender urgencias médicas.

“El C4 localiza dónde está el dispositivo, se manda la unidad y en tiempos de respuesta inmediatos atendemos la emergencia. No sabemos qué tipo de emergencia, pero sí que se requiere la presencia de la autoridad y ahí estará, puede ser una crisis de seguridad o médica”, apuntó.

Aunque las pulseras operarán principalmente en Naucalpan, también tienen la posibilidad de funcionar en otros puntos de México, en ese caso, cuando la persona aprieta el botón de pánico, el aparato genera una comunicación interinstitucional para solicitar el apoyo a los cuerpos de emergencia de donde se emitió la señal.

Para María de los Ángeles, de 80 años y residente de Ciudad Satélite, el programa será de gran ayuda, pues ella vive sola y la atención médica o policiaca puede requerirse en cualquier momento.

“Con esta pulsera me sentiré más segura. Ahora vamos a probarla, yo creo que las personas adultas mayores necesitamos este tipo de ayuda, sobre todo las que vivimos solas. Tengo a mi hermano cerca, pero esto va más allá, mientras llamo a mi hermano y viene, con el dispositivo yo ya tengo aquí casi la ambulancia”, dijo.

En el caso de Magdalena, también de 80 años, hasta el momento no ha tenido una situación de urgencia, pero portar el brazalete la hará sentir más tranquila.

“Vivo sola, ante cualquier accidente me sentiré más protegida. No soy miedosa, pero es más seguro así, no he tenido ningún problema, pero más vale prevenir”, sostuvo.