"Desde el primer momento he estado al tanto", indicó

"No caer en rumores y entender información oficial": Alfaro tras balacera en Zapopan Tras la balacera en la zona de Andares, en Zapopan, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, llamó a "no caer en rumores"; aseveró que la información debe ser precisa aunque a veces eso signifique que no sea inmediata