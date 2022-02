Normalistas secuestran autobuses en la Morelia-Pátzcuaro

Esta mañana se reportó que estudiantes normalistas secuestraron al menos tres autobuses de pasajeros sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, en Michoacán, como parte de la jornada de protesta para exigir atención a su inconformidad por los nombramientos de los titulares de la Dirección General de Educación Indígena y la Subsecretaría de Educación Preescolar.

La movilización forma parte de la jornada de protesta que anunció la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección XVIII, Poder de Base, y el Sector de Educación Indígena del estado.

Esta mañana, la organización apuntó que no llegaron a ningún acuerdo con el Gobierno estatal respecto al nombramiento del titular de Educación Indígena, luego de que David Daniel Romero renunció al cargo el pasado 4 de febrero, ante la inconformidad del magisterio, quien anteriormente acusó una imposición.

En conferencia de prensa, explicaron que el gobierno estatal no aceptó su propuesta, en la cual exigen que el cargo sea ocupado por alguien que no tenga ninguna relación con el gremio magisterial, por lo que postularon a Lázaro Garfias como director.

El líder de la sección, Benjamín Hernández, insistió en que es necesario que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acepte una reunión para llegar a un acuerdo y “demostrarle que las viejas” prácticas siguen dentro de la dependencia.

La sección afirmó que ha recibido al menos 50 denuncias sobre plazas otorgadas irregularmente en el nivel preescolar, sólo en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Benjamín Hernández argumentó que con la toma de las vías férreas buscan llamar la atención de la federación para que intervenga en la resolución del conflicto, ya que en el pasado fue “garante de posibles acuerdos”.

“Si en Michoacán, efectivamente, no se le pone atención, si no se privilegia el buscar rutas alternativas, sí podemos llegar a momentos complicados, porque los compañeros lo han demostrado, en escenarios que se generen y que se presenten complicación los compañeros no van a dar marcha atrás, esto es lo que pueda generar otra situación. Ante eso, nosotros invitamos, nuevamente, a las autoridades, a que generemos en lo inmediato las reuniones que sean necesarias”, dijo.

fgr