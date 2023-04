Con nuevo equipo, Gobierno del cambio en San Luis Potosí refuerza búsqueda de personas

Con el objetivo de que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CBEP), coadyuve a cumplir con el derecho humano a ser encontrado, así como los de acceso a la justicia, la verdad y la reparación, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó equipo de alta tecnología para tareas de búsqueda y destacó que se dirigen recursos públicos y humanos para prevenir esta problemática, como la creación de la División de Caminos de la Guardia Civil Estatal.

Explicó que los gobiernos de la maldita herencia crearon la Comisión solo como un espacio para sacudirse a las familias de las víctimas, porque no hicieron nada más al respecto y no hay registro de inversiones; sin embargo, el Gobierno del cambio asume su responsabilidad y con el equipo entregado, con valor de 20 millones de pesos, renace la esperanza de que unidos, se continúe dando resultados, como el año pasado, cuando fueron localizadas 811 personas y en los primeros meses de 2023, otras 238 fueron encontradas.

El Jefe del Ejecutivo Estatal dijo que la cifra es alentadora, aunque faltan muchos casos por resolver, pero refrendó el apoyo, “a las personas que todavía no encuentra a sus seres, estamos con ustedes, no están solos, hoy todo el Gobierno del cambio está con ustedes”, expresó Gallardo Cardona tras referir que no se trata de un discurso vacío, sino de acciones como la creación de la Guardia Civil Estatal y la División de Caminos; apoyo a la Fiscalía General y a la Policía de Métodos de Investigación en las diligencias con los colectivos para ubicar a personas desaparecidas o no localizadas, entre otros.

Frente a la mirada de representantes de colectivos de búsqueda de personas, como Voz y Dignidad, Fe y Esperanza, Grupo Civil de Búsqueda AC y Pirasol, el Gobernador entregó: tres camionetas, 10 equipos de cómputo, ocho de rapel, ocho de respiración autónoma, ocho de extracción de aire, uno de detección multigases, dos cámaras de video, un georradar, una red de comunicaciones, dos drones (acuático y aéreo), tres software, dos discos duros y pantalones, camisolas, botas pantaneras y tácticas.

