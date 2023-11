“En Oaxaca caminamos juntos hacia el futuro”, afirma Salomón Jara.

En Oaxaca todo el gabinete trabaja para que “todas y todos sintamos orgullo por nuestro legado ancestral y por el hecho de que caminamos juntos con fuerza hacia el futuro”, afirmó el gobernador Salomón Jara Cruz.

Al ofrecer un mensaje con motivo de su Primer Informe de Resultados, expresó: “En equipo estamos sembrando sueños y anhelos para hacer de Oaxaca un lugar donde las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos originarios y todos tengamos una vida digna con derechos y oportunidades, ése es el presente que queremos y merecemos todas y todos”.

Y añadió: “Seguiré cumpliendo la palabra empeñada y seguiré trabajando hasta lograr los compromisos asumidos; las y los convoco a seguir todas y todos juntos, sumando esfuerzos por la transformación de Oaxaca”.

Desde el Auditorio Guelaguetza del Cerro del Fortín, Salomón Jara se comprometió a trabajar y no fallarle al pueblo oaxaqueño.

Mencionó que recorrió varias regiones oaxaqueñas para llevar bienestar a las familias y para dialogar, atender sus necesidades y resolver sus problemas.

Esto, dijo, ayudó a impulsar la economía del estado y a sentar las bases de un desarrollo integral y sustentable para que Oaxaca se convierta en el motor del desarrollo del sur del país.

Entre los logros de su primer año de mandato destacó que se fortaleció la estrategia de seguridad, con lo que se pudo contener y revertir el crecimiento de delitos de alto impacto.

Además, dijo, asumimos el compromiso de garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas una vida libre de violencia “y estamos trabajando desde el territorio para lograrlo”.

Jara Cruz presumió que desde el inicio de su mandato conformó un gabinete paritario y destacó que presentó iniciativas sobre Ley de Revocación de Mandato y de Austeridad, “para eliminar los lujos y excesos de los malos gobiernos”.

Ante miles de personas reunidas, entre ellas los representantes de los tres poderes estatales e invitados especiales, el mandatario indicó que en los 12 meses anteriores “pusimos en marcha políticas públicas que en este primer año nos han permitido avanzar en la construcción de un nuevo pacto social”.

Este pacto, remarcó, permitió fortalecer y consolidar los programas de bienestar, recuperar la seguridad, rescatar los servicios de salud, mejorar la educación promover el desarrollo integral y sustentable de las ocho regiones.

Salomón Jara destacó que mediante capacitaciones, convenios, apoyos y colaboraciones, la inversión privada en Oaxaca ascendió a los 19 mil millones de pesos.

Además, en coordinación con Nacional Financiera se implementaron programas de manufactura, comercio y turismo con una inversión superior a los 75 mil millones de pesos y se impartieron mil 500 cursos de capacitación, que beneficiaron a más de 18 mil personas.

El gobernador destacó que entre las obras que se impulsan para favorecer el sector turístico se encuentran el corredor interoceánico, las dos autopistas, los caminos artesanales, los aeropuertos y el tren de pasajeros y de carga de Salina Cruz a Coatzacoalcos.

Enfatizó: “Oaxaca por primera vez en la historia ahora es referente de crecimiento y uno de los estados con mayor dinamismo económico a nivel nacional gracias a la reivindicación histórica del sur-sureste de México promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que mientras el país crece a una tasa promedio de 3.6 por ciento, Oaxaca lo hace por arriba de los 10 puntos.

Cruz Jara aseveró que tanto él como sus funcionarios actúan “bajo los principios éticos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, para que en la entidad “florezcan la libertad, la igualdad, los derechos y la justicia”.

El mandatario apuntó: “Hoy podemos decir con todo el orgullo y la satisfacción de la palabra cumplida que el nuestro es un gobierno que trabaja, transforma y camina de la mano del pueblo”.

Y finalizó: “Construyamos nuestro futuro, el destino es nuestro, somos un pueblo transformando su historia, viva Oaxaca, viva la primavera oaxaqueña, viva la cuarta transformación”.

JVR