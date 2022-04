ONG advierte que miles de migrantes están atorados en Centroamérica, esperan pasar a México

El director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica advirtió que en las siguientes semanas se espera la llegada masiva de migrantes de Centro y Sudamérica, ya que cientos de indocumentados se encuentran viajando desde la selva del Darién en Panamá hasta la zona de Corintios, en la frontera entre Guatemala y Honduras.

En entrevista con La Razón alertó que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) siguen sin contar con una preparación para dar cabida a las personas que se vienen, ya que los trámites siguen sin avanzar y los nuevos que los soliciten volverán a pasar semanas sin respuesta.

“La migración se nos viene en los siguientes meses y las autoridades migratorias solo preparan los bolsillos por la cantidad de recursos que traen los migrantes. Nosotros hemos denunciado en repetidas ocasiones que los trámites no avanzan por la corrupción que hay en las oficinas de regulación, porque quien no trae dinero, no es atendido con seriedad.

Irineo Mujica denunció que la delegada del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Paola López Rodas encabeza las extorsiones y corrupción que se vive dentro de la dependencia, por lo que urgió su renuncia a la brevedad, ya que es quien permite la delincuencia de los agentes en Chiapas.

“Ella está implicada en todo el tema de corrupción en las oficinas del INM; sabemos que puede estar implicada hasta en el tráfico de personas migrantes en la frontera sur. Nos han dicho los migrantes que mete gente que le paga por otra parte para que les den su regularización más rápida”, explicó.

Además, comentó que los flujos seguirán pasando ya que se viene la etapa más fuerte de éxodos masivos desde los países del Triángulo Norte de Centroamérica. “Se debe resolver de manera estructurada y no en la inmediatez, ya que eso solo genera más problemas de aumento de flujos migrantes, ya que la situación de fondo no se resuelve”, indicó.

