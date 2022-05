ONG denuncia falta de atención a migrantes en Tabasco; mujer embarazada se desmaya en protesta

El director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica denunció que autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tabasco no dan atención a mujeres y hombres en el centro de detención en Villahermosa, Tabasco lo que ha generado molestias entre los extranjeros a deportar.

En entrevista con La Razón detalló que la falta de atención se traduce en falta de alimento y comida, sobre todo para las mujeres que se encuentran embarazadas, además, que fueron engañados por los grupos Beta que los rescataron y llevaron para su deportación.

“Fueron engañados y trasladados a diferentes lugares, pero la mayoría en Tabasco donde mujeres embarazadas cómo estás no les han dado ni atención médica ni comida y los han encarcelado para deportarlos. El Instituto Nacional de Migración no tiene ningún respeto por la ley o las normas al utilizar grupo beta para engañar a la comunidad migrante”, sostuvo.

En imágenes que compartió a este diario se ve a una mujer embarazada que se desmaya en una protesta dentro del centro de detención, y en su vientre se lee la frase “quiero mi visa”, por lo que decenas de extranjeros piden atención inmediata y al menos dos elementos del INM la llevan a una oficina.

Por otra parte, el activista desmintió que haya amenazas contra su vida como lo ha querido mostrar el Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, debido a que solo es una cortina de humo para no mostrar la verdadera situación que ocurre contra los extranjeros varados en esa entidad.

“Me ha llegado información que hay un precio por mi cabeza de 50 mil dólares o delitos para que me metan a la cárcel. Es solo una cortina de humo que no le hago caso, pues la delegada Paola Rodas solo quiere desviar la atención de la situación que ocurre en Chiapas con la violencia hacia los migrantes”, explicó.

El activista comentó que se encuentra en Estados Unidos y alista reuniones con legisladores de ese país, para solicitar transparencia de los dineros que se le dan al INM para el combate a la migración irregular, con el objetivo de evitar que haya corrupción.

“Tengo los pelos en la mano y se lo que digo, por eso he denunciado constantemente a la delegada del INM en Chiapas, Paola Rodas, ya que no quiero que se centre la atención en los activistas, sino en las problemáticas de la migración. No hay que poner atención en los activistas, sino en los problemas que hay en el instituto de corrupción y agresiones a los migrantes”, aseveró.

