Pablo Gamboa Miner renuncia al PRI; acusa que fue 'secuestrado’.

Después de más de 15 años de militancia, Pablo Gamboa Miner, anunció su renuncia al PRI, pues consideró que se encuentra secuestrado por “personas que no responden a los ideales y a los principios que lo caracterizaron”.

“Es una decisión estrictamente personal reflexionada y congruente, que me involucra a mí como ciudadano y militante, en esta fecha me separo del partido que me vio crecer políticamente; renunciando de forma irrevocable a mi militancia de más de 15 años”, mencionó Pablo Gamboa en una carta enviada a Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI.

Además, aseguró que el partido tricolor “solo escucha una voz y se acata una sola voluntad", mientras que los principios, valores y el legado histórico ya no se cumplen.

“Las personas que hoy tienen secuestrado al PRI, no responden a los ideales y a los principios que lo caracterizaron. Se ha puesto al servicio de unos cuantos, alejados de la democracia y acercándolo cada vez más a su decadencia”, agregó.

Pablo Gamboa Miner renuncia al PRI. Foto: Especial.

En su carta de renuncia, el hijo de Emilio Gamboa Patrón afirmó que tomó la determinación bajo su convicción de seguir construyendo, sumando y aportando a México y Yucatán.

“Esta difícil determinación la sustento en una auténtica convicción y legítima aspiración de seguir construyendo, sumando y aportando, pues México y Yucatán son más grandes que cualquier visión política”, concluyó.

Por último, agradeció a los “verdaderos priistas” que le mostraron su apoyo durante su estancia en el tricolor, donde se construyó diversidad y se dio cabida a todas las voces y expresiones.

PRI de Yucatán afirma que se libra de un lastre

En tanto, el presidente del PRI en Yucatán, Gaspar Quintal, aseguró que la renuncia de Pablo Gamboa Miner es un alivio para la militancia priista que se liberó de un lastre.

Además, calificó a Gamboa Miner como un junior de la mafia del poder, que usurpó candidaturas por medio del influyentísimo.

“Se nos adelantó a su expulsión por traidor e inepto, pues todos sabemos que le trabajaba a Morena desde hace tiempo, por eso la militancia lo desprecia. Él es una vergüenza, carece de trabajo legislativo, es un mirrey que en 3 años sólo presentó una iniciativa”, aseveró.