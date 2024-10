Pablo Lemus presenta gabinete para impulsar diálogo y colaboración política en Jalisco.

Con la finalidad de lograr la estabilidad política en el estado y construir un ambiente de respeto y entendimiento entre todas las fuerzas políticas, Pablo Lemus Navarro, gobernador electo de Jalisco, presentó a parte del equipo de mujeres y hombres que formarán parte de su Gabinete para el periodo 2024-2030.

Entre los nombramientos destacan Salvador Zamora Zamora como secretario General de Gobierno; Juan Francisco Ramírez Salcido, quien asumirá el cargo de subsecretario de Gobierno; y Patricia Ortega Híjar como próxima titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

A este equipo se sumarán Abigail Rizo de la Torre como directora del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), y María Bravo Navarro como directora de Juventudes.

Lemus Navarro sostuvo que su Administración se caracterizará por su constante diálogo para lograr acuerdos con todas las representaciones.

Continuamos presentando al equipo de mujeres 👩 y hombres 👨 que nos acompañarán al frente del Gobierno de Jalisco. pic.twitter.com/EjKRK3II8y — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 29, 2024

El gobernador electo instó a Salvador Zamora a que, como próximo secretario General de Gobierno, mantenga un diálogo constante con las y los representantes del Congreso, así como las y los Presidentes Municipales sin distinción de colores partidistas.

“La ciudadanía ha decidido y la voluntad es que Jalisco se convierta en un mosaico de representación de estos partidos políticos y sobre todo, respetando esta voluntad lo que tenemos que privilegiar es hacer política de altura, de diálogo, que mande una señal de ejemplo; incluso hacia muchos otros estados de la República Mexicana, de que en Jalisco sí sabemos dialogar ”, afirmó.

Lemus Navarro explicó que Salvador Zamora Zamora rindió protesta como diputado local para facilitar la construcción de relaciones con las y los integrantes de la nueva legislatura, y que este espacio sea una plataforma para fortalecer su próximo rol en la Secretaría General de Gobierno.

Con una trayectoria que incluye experiencia como diputado local, diputado federal y dos gestiones como alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora resaltó su compromiso y su profundo amor por Jalisco.

“Hoy estoy aquí, precisamente, asumiendo ese compromiso de poner en práctica toda esa experiencia acumulada a lo largo de los años desde la administración pública, donde he tenido la oportunidad de estar al frente de algunos puestos, y he aprendido que lo más valioso es lo que me enseñaron mis padres: el amor profundo que tengo por nuestra tierra, por supuesto por nuestra ciudad, y por el estado de Jalisco; y siempre trabajar y defender a nuestra tierra”, destacó.

He trabajado con @SalvadorZamoraZ e hicimos un gran equipo, ahora estará al frente de la Secretaría General de Gobierno. Sé que mantendrá un diálogo constante y respetuoso con las fuerzas representadas en el Congreso del Estado y asumirá esta responsabilidad con total compromiso. pic.twitter.com/jQqVamGFOd — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 29, 2024

Refirió que su experiencia y la cercanía constante con la ciudadanía serán fundamentales para construir un gobierno al servicio de las y los jaliscienses.

“La política se hace con la cabeza para pensar con claridad, con el corazón para sentir las necesidades de la gente, y con carácter para mantenerse firme en los principios”, sostuvo.

Salvador Zamora habló de que esta enseñanza la recibió por parte de Enrique Ibarra, actual secretario General, y mencionó sentirse honrado en continuar con esta responsabilidad.

Zamora dijo estar seguro de que, junto con este sólido equipo de gobierno, se defenderá nuevamente la confianza que las y los jaliscienses han depositado en este proyecto.

Por otra parte, Pablo Lemus habló de la importancia de establecer condiciones que aseguren un entorno favorable para la inversión en el estado, centrando su visión en tres áreas clave, que son seguridad energética, sostenibilidad ambiental y seguridad jurídica.

Como parte de esta visión, Lemus Navarro anunció que el Registro Público de la Propiedad y el Comercio tendrá un papel esencial en este proceso, a través de su modernización y fortalecimiento.

Para liderar esta transformación, presentó a Patricia Ortega Híjar como la nueva Directora del Registro Público y del Comercio.

"He invitado a una mujer que respeto mucho por su trayectoria profesional, que la realidad es que muchos colegios de abogados, especialistas, notarías, notarios me decían ‘tienes que invitar un perfil que verdaderamente nos dé certeza y con quien podamos dialogar’", compartió Lemus.

Ortega Híjar delineó el plan de trabajo para el período 2024-2030 con el objetivo de consolidar un sistema completamente digital, que brinde mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y empresas en Jalisco.

"Nuestra misión será garantizar la seguridad jurídica y la tranquilidad de las los jaliscienses sobre sus propiedades y patrimonio", explicó.

En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, he invitado a Patricia Ortega Híjar, una profesional ampliamente reconocida que garantiza certeza jurídica. pic.twitter.com/N4jlEyjJxK — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 29, 2024

Destacó que la evolución de esta institución ha sido significativa, desde los tiempos en que los documentos se transcriben manualmente hasta la implementación de servicios digitales, como las alertas registrales y consultas electrónicas.

El proyecto de digitalización se estructurará en tres fases. La primera fase, ya concluida, consistió en el análisis y documentación de procesos, mientras que la segunda fase, en desarrollo, está enfocada en evaluar y perfeccionar los sistemas actuales.

La tercera fase, que comenzará en 2025, pretende lograr que todos los trámites se realicen completamente en formato digital y puedan gestionarse desde cualquier punto de Jalisco, sin necesidad de presentar documentos en papel.

La próxima titular detalló que esta migración digital permitirá reducir los tiempos de respuesta y optimizar la seguridad de los procesos.

"Queremos un registro totalmente electrónico donde avisos preventivos, cautelares, escrituras y certificados puedan solicitarse y procesar digitalmente, desde cualquier lugar del estado", explicó.

Este ambicioso proyecto cuenta con el respaldo de la Secretaría de la Hacienda Pública, Innovación Gubernamental, y el Colegio de Notarios.

También se llevarán a cabo las gestiones para realizar las adecuaciones legislativas necesarias que brinden el soporte legal a esta plataforma.

Ortega Híjar anunció que se buscará colaboración con instituciones federales para asegurar recursos económicos y que se reestructurará la dependencia para optimizar su funcionamiento y trasladar los archivos físicos de oficinas foráneas a una sede central.

La nueva Titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio es abogada por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y actualmente cursa una Maestría en Derecho Notarial.

De 2018 a 2024, Ortega Híjar fue directora del Área de Propiedad del Registro Público de la Propiedad en Jalisco. Su formación académica incluye un Diplomado para Notarios y Abogados Corporativos, y un Posgrado en Contratos y Obligaciones por la Universidad Panamericana.

A este equipo de trabajo también se incorporó a Abigail Rizo de la Torre como titular del Instituto de Información, Estadística y Geografía de Jalisco (IIEG). Su labor será impulsar el análisis de datos y su aplicación práctica para la toma de decisiones informadas.

Pablo Lemus señaló que, como parte de los ejes estratégicos que implementará Rizo de la Torre, se encuentran el acceso público a los datos y análisis del IIEG, acercando así esta herramienta a los ciudadanos y organizaciones para apoyar sus proyectos y decisiones.

Además, deberá tener un enfoque riguroso y en tiempo real.

“El Instituto enviará información relevante y actualizada a mi equipo, permitiendo tomar decisiones basadas en datos concretos sobre sectores claves y anticipar tendencias a largo plazo”, comentó.

Rizo de la Torre destacó el compromiso del Instituto en aprovechar, no solo las estadísticas nacionales del INEGI, sino también en desarrollar fuentes adicionales de información local, útiles en el diseño de políticas públicas.

“Las herramientas tecnológicas y el creciente volumen de datos abren nuevas oportunidades para que el gobierno, la academia y la iniciativa privada maximicen el valor de la información existente”, señaló.

En el Instituto de Información, Estadística y Geografía, Abigail Rizo de la Torre, experta en datos estratégicos, tomará la dirección. pic.twitter.com/ZXLqaohHTq — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 29, 2024

Enumeró los objetivos estratégicos del IIEG en esta nueva etapa, entre ellos, la colaboración en inteligencia gubernamental, la ampliación del marco de los datos y el fortalecimiento de la gobernanza de datos.

También sostuvo que se enfocará en la regulación y marco normativo y la capacitación en análisis de datos, así como el acceso público a información estratégica.

Este plan de trabajo permitirá que el IIEG sea una institución de referencia en la gobernanza de datos, apoyando el desarrollo de capacidades estatales para la toma de decisiones informadas y beneficiando a toda la ciudadanía jalisciense.

Abigail Rizo de la Torre es Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, con estudios avanzados en Estadística y Programación por la Universidad de Michigan y en Big Data Analysis por el MIT.

También participó en el programa IVLP del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es reconocida por su enfoque en la innovación y la inteligencia gubernamental.

El gobernador electo también anunció hoy la designación de María Bravo como próxima Directora de Juventudes del Estado de Jalisco.

Con una destacada trayectoria en el ámbito de las políticas juveniles y un profundo compromiso con el desarrollo integral de las juventudes, Bravo liderará los esfuerzos estatales para fortalecer la participación y las oportunidades para los jóvenes, afirmó Lemus Navarro.

Dijo que Bravo se suma al equipo con la misión de implementar políticas culturales, educativas, deportivas y de participación ciudadana que reflejen y respondan a las necesidades de la juventud jalisciense.

“Veo en María (Bravo) a una persona que puede impulsar con fuerza y pasión las políticas públicas para las juventudes desde el Ejecutivo Estatal”, consideró Pablo Lemus.

Agregó que espera que esta nueva dirección convierta a Jalisco en un estado donde las juventudes encuentren espacios adecuados para crecer y participar activamente en la vida pública, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de la comunidad jalisciense.

La próxima directora agradeció la oportunidad de trabajar en equipo para implementar una agenda integral enfocada en las juventudes y construir un entorno seguro, inclusivo y lleno de oportunidades para este sector.

“Nuestra misión es clara: queremos que Jalisco sea el estado de las juventudes, un lugar donde los jóvenes encuentren espacios y programas que respondan a sus sueños y necesidades", expresó Bravo.

Para mí el tema de las juventudes es fundamental, por ello he confiado en @MariaElisaBravo, para que asuma la Dirección de Juventudes. pic.twitter.com/WD7Ji0XZ5f — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 29, 2024

La nueva dirección implementará esta visión a través de tres ejes rectores, que son prevención de riesgos, atención y oportunidades.

Con la prevención de riesgos, se buscan entornos seguros y saludables para los jóvenes mediante el fomento de actividades culturales, deportivas y artísticas, promoviendo una cultura de paz y prevención de violencia y adicciones.

En el segundo enfoque se contempla la atención integral a temas como educación, seguridad, vivienda, movilidad y empleo.

Bravo aseguró que el trabajo en coordinación con diversas áreas gubernamentales permitirá una respuesta integral y transversal a las necesidades de los jóvenes en el estado.

Aseguró que la tecnología será una aliada clave para impulsar la inclusión laboral, la educación y el emprendimiento juvenil.

Se fortalecerán programas como “Recrea” para apoyar a los jóvenes en su desarrollo integral.

La nueva dirección trabajará con una cobertura regional para atender las necesidades específicas de cada municipio en Jalisco.

Finalmente, Bravo anunció el desarrollo del primer Plan Estatal de las Juventudes, el cual será elaborado en colaboración directa con jóvenes de todos los rincones del estado.

“Estoy lista para asumir el reto y dejar un gran legado para las juventudes de Jalisco,” concluyó Bravo.

María Bravo Navarro es licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas, con especialidad en comunicación política por la Universidad Panamericana. Su experiencia incluye un Diplomado en Cultura Cívica y Gestión Pública por el Tecnológico de Monterrey, así como la coordinación de Proyectos Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco en el periodo 2018-2022.

Finalmente, Pablo Lemus Navarro sumó a Juan Francisco Ramírez Salcido por su trayectoria y dedicación al servicio público para ocupar el cargo de subsecretario General de Gobierno del Estado de Jalisco.

El gobernador electo destacó la amplia experiencia de Ramírez Salcido, a quien describió como destacado legislador y cuyo papel fue fundamental en la administración del municipio de Guadalajara.

Su trayectoria incluye su labor como regidor y coordinador de la fracción del Movimiento Ciudadano, así como su tiempo como Alcalde Interino de la capital del estado en el trienio anterior.

Ramírez Salcido dijo que con su labor va por fortalecer la coordinación y comunicación entre los distintos poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, pero siempre respetando la autonomía de cada uno.

La Subsecretaría General de Gobierno estará encabezada por @FcoRmzSalcido, que se ha distinguido por su trabajo cercano, colaboró conmigo en el Gobierno Municipal de Guadalajara y conoce bien las necesidades de nuestro estado. pic.twitter.com/WrpqrUcDmQ — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 29, 2024

Enfatizó que su objetivo es fomentar acuerdos que contribuyan a la estabilidad y paz en Jalisco, garantizando que el estado de derecho sea una realidad cotidiana para todos los ciudadanos.

Agregó que una de las prioridades será asegurar la certeza jurídica en cada acto registral mediante procesos modernos, transparentes y eficientes. Para ello, se trabajará de cerca con los registros civiles de los municipios para garantizar el derecho a la identidad y mejorar la calidad de sus servicios.

Además, se promoverá la colaboración con universidades públicas y privadas para optimizar procesos en materia de archivo histórico, preservando y enriqueciendo este invaluable patrimonio cultural.

En coordinación con el sector notarial, se buscará que cada registro sea un proceso eficaz y transparente, beneficiando a quienes lo requieran.

“Con corresponsabilidad, transparencia y compromiso, lograremos muchos avances. Siempre estaremos apoyando a nuestra ciudadanía”, concluyó.

Juan Francisco Ramírez Salcido fue presidente municipal Interino de Guadalajara (2023-2024) y Regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, donde presidió la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia. Anteriormente, se desempeñó como Diputado Federal del Distrito 14 en la LXIV Legislatura.

JVR