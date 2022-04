Acusa amenazas de muerte papá de Debanhi

Mario Escobar, padre de Debanhi, denunció este jueves que ha recibido numerosas llamadas para amenazarlo de muerte, pero advirtió que no se dejará amedrentar.

Dijo desconocer quién lo amenaza y aseguró que no tiene miedo, por lo que seguirá buscando la verdad sobre la muerte de su hija, quien hace una semana fue hallada en una cisterna abandonada en el Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, tras 13 días de búsqueda.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte ¿Quién? No sé, pero no tengo miedo. Si necesito llegar a ese lugar (a morir) para encontrar la verdad, voy a llegar, no me interesa”, destacó Mario Escobar en entrevista con medios locales.

Mario y su esposa, Dolores Bazaldúa, acudieron ayer a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León a recoger algunos documentos relacionados con la investigación sobre la muerte de su hija.

Al llegar, afirmó que al salir revelaría datos de la necropsia que él por su cuenta mandó hacer al cadáver de Debanhi, pero tras varias horas dentro de las instalaciones, no aportó los datos prometidos.

En tanto, las amigas de la joven declararon ante la Fiscalía, en donde reiteraron lo que ya habían dicho a los medios, en el sentido de que antes de ir a la Quinta Diamante habían estado en otras tres reuniones y que a partir de la última, Debanhi se separó de ellas.

Además, Juan David Cuéllar, el conductor de Didi que tomó la foto de Debanhi en la carretera a Laredo, pidió al padre de la joven una disculpa pública.

En entrevista televisiva, explicó que su intención es limpiar su nombre de la acusación de acoso que le hizo el papá de Debanhi y aseguró que no planea denunciar a Mario Escobar por dichos señalamientos.

Cuéllar detalló que tras lo sucedido, su cuenta como conductor fue bloqueada y que también ha sido vetado de otras plataformas.

Por su parte, la fiscal especializada en Feminicidios de Nuevo León y vocera del caso, Griselda Núñez, explicó que en el Motel Nueva Castilla, sitio donde fue hallado el cuerpo de la joven el pasado 21 de abril, había más cámaras de seguridad que se están revisando para saber si existe algún otro video que les ayude a esclarecer la muerte de Debanhi.

Por la mañana, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que se mantiene comunicación permanente con la familia de la joven.

“Tenemos comunicación permanente con la familia, con los padres de Debanhi, con el profesor Mario Escobar y la señora Dolores, y se va a dar continuidad al proceso de investigación conjuntamente con el gobierno estatal, la fiscalía”, comentó el funcionario durante el informe Cero Impunidad que se realiza desde Palacio Nacional.

El funcionario recordó que tras la desaparición y posteriormente el hallazgo sin vida de Debanhi, se conformó un grupo interinstitucional a cargo de la Fiscalía General de Nuevo León.

Agregó que desde entonces en todo momento se ha tenido diálogo tanto con el gobernador del estado, Samuel García, así como también con el fiscal general de la entidad, Gustavo Guerrero, quien le informó que el delito fue reclasificado de desaparición a feminicidio.

Surgen nuevas pistas sobre el caso Yolanda

Gerardo Martínez Cadena, padre de Yolanda, la joven que desapareció hace casi un mes en San Nicolás de los Garza, afirmó que en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León le informaron que aparecieron nuevas pistas para dar con el paradero de su hija.

El padre de Yolanda acudió a las instalaciones de la Fiscalía y posteriormente, junto con familiares e integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, acudió al lugar en donde su hija fue vista por última vez para seguir las nuevas pistas recabadas.

Por la mañana, Martínez Cadena fue recibido por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien, a decir del padre, se comprometió a iniciar la búsqueda de Yolanda.

Durante la reunión, Gerardo Martínez expuso ante el gobernador la negligencia de la Fiscalía por la búsqueda de su hija de 26 años, de quien la autoridad aseguró que se habría ido por voluntad propia.

“Así lo manifesté con el gobernador, esas dos semanas yo veo que hay negligencia de la Fiscalía y lo que me urge es encontrar a mi hija”, comentó a su salida.

Además, Gerardo Martínez tendrá una segunda reunión este viernes con Samuel García para dar seguimiento al caso de su hija.

En tanto, la Asamblea Feminista de Nuevo León convocó a una marcha pacífica en la explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno este viernes a las 17:00 horas, para presionar a las autoridades en la búsqueda de la joven, quien desapareció el 31 de marzo luego de ir a buscar trabajo.

Por otro lado, ayer, familiares, vecinos, personal de la Comisión de Búsqueda y voluntarios continuaron las labores para tratar de encontrar a la joven y siguieron repartiendo volantes en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con familiares, Yolanda fue vista por última vez en el crucero de avenida Eloy Cavazos con Francia, en la colonia México 86, alrededor de las 4 de la tarde del 31 de marzo, mientras se dirigía a dejar una solicitud de empleo a una empresa en el área de San Nicolás de los Garza.

