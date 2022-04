Lo que hizo Debanhi antes de su desaparición

Ayer se difundieron nuevos videos en donde se aprecia parte de lo que hizo Debanhi Escobar el día de su desaparición antes de llegar al Motel Nueva Castilla.

En una de las grabaciones, difundidas por la periodista Azucena Uresti, se observa a la joven con otras dos muchachas haciendo compras en una tienda de conveniencia.

#ExclusivaAzucena | Hemos conseguido los videos de la noche en la que #DebanhiEscobar acudió junto a sus amigas a una fiesta...



Las imágenes muestran desde su llegada a la finca hasta el momento que aborda el taxi que la llevaría a su casa



La duda: ¿Qué pasó en la fiesta?

En otra, se aprecia cuando Debanhi y sus amigas llegan a la Quinta Diamante, ubicada sobre la calle Numancia, en Escobedo, Nuevo León, en donde tenía lugar una fiesta.

En este momento era aproximadamente la 1:20 de la madrugada del sábado 9 de abril. Las jóvenes descienden de un auto blanco marca Kia que, se sabe, era conducido por el operador de Didi, Juan David Cuéllar.

En otro fragmento del video se observa a Debanhi correr, seguida por otros jóvenes, con uno de los cuales forcejea. En ese momento llegan otros muchachos y ahí las imágenes son confusas.

Más adelante se ve de nuevo correr a Debanhi al lado contrario, seguida por dos personas. Luego de unos minutos, los jóvenes ingresan a la Quinta.

En un tercer fragmento se ve a Debanhi abordar el auto Kia. Dos mujeres jóvenes se acercan al vehículo por el lado del conductor y en seguida éste arranca.

Destituyen a 2 fiscales del caso Debanhi por omisiones y errores

El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, afirmó que fueron destituidos los fiscales especiales en Personas Desaparecidas y Antisecuestros, Rodolfo Salinas de la Peña y Javier Caballero, respectivamente, a los cuales se les iniciarán procedimientos administrativos por “omisiones y errores” en las primeras investigaciones.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo también que están abiertas todas las líneas de investigación sobre la muerte de la joven Debanhi, sin descartar el crimen organizado, el abuso sexual o cualquier otra.

“La investigación no ha terminado, hemos estado recolectando datos de prueba, ayer concluyó una diligencia; se recolectaron algunos datos y así va a haber entrevistas, no ha terminado no hemos concluido. No se pierde ninguna línea de investigación, si se presenta una línea determinada la vamos a agotar”, enfatizó.

Durante la conferencia fueron exhibidas partes de los videos de las últimas horas con vida de Debanhi. En uno de ellos se observa cómo ella camina sola por la carretera a Laredo y se acerca a una empresa, siempre sola.

Luego arriba al restaurante del Motel Nueva Castilla, lo rodea y se le minutos más tarde se le ve correr de una puerta a otra del comedero.

Su última aparición en los videos fue a las 4:56 de la mañana.

