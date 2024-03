“Ya soy una más de los padres de los 43”: madre de Rothan Gómez, normalista de Ayotzinapa abatido

La madre de Rothan Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos abatido la noche del jueves por policías estatales, negó que los estudiantes que fueron detenidos estuvieran alcoholizados o drogados.

Él murió por una bala que los estatales le lanzaron”, dijo en una conferencia improvisada, con las manos sosteniendo el peritaje oficial. “Mi hijo era guadalupano y corredor, y mucha gente lo conocía, no tengo confianza en el gobierno, son tapadera de los policías. No he tenido acercamiento con alguna autoridad, ni lo quiero tener, porque solamente se van a parar el cuello. Ahora soy una más de los padres de los 43