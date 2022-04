"La mataron o la sembraron”: Papá de Debanhi refuta a la Fiscalía de Nuevo León

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar Bazaldúa, aseguró que a su hija "la mataron o la sembraron", refutando la versión oficial de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, dependencia que aseguró que la causa de muerte de la joven fue una "contusión profunda de cráneo".

"Lo que digan ellos es mentira. Todos ustedes saben que la mataron o la sembraron . No me digan ahora los cuestionamientos de lo que dijo la Fiscalía. A ella la mataron, la dejaron en la carretera", dijo en entrevista con medios de comunicación.

Sus declaraciones suceden luego de que la Fiscalía estatal confirmó que el cuerpo de una mujer sin vida hallado la noche del jueves en una cisterna del Hotel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, era el de Debanhi Escobar, joven de 18 años que se encontraba desaparecida desde el 9 de abril.

Al respecto, Mario Escobar acusó que "hubo mucha negligencia por parte de la Fiscalía", pues este viernes por la mañana señaló que el hotel en el que fue localizado el cuerpo de su hija fue cateado por lo menos en cuatro ocasiones.

"La Fiscalía fue muy hermética, no hizo su chamba. Porque si hubiese tenido esa información yo no estaría aquí, ni mi hija, ni mi familia. Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente"