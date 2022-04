Papá de Debanhi acusa que taxista acosó a su hija y provocó que se bajara de la unidad

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar Bazaldúa, afirmó que el cuerpo sin vida encontrado en el Motel Nueva Castilla pertenece a su hija , por lo que exigió a las autoridades aclarar el hecho, debido a que la zona ya había sido inspeccionada en al menos cuatro ocasiones.

En un mensaje a medios, el hombre acusó a Juan David Cuéllar, el taxista de cuyo vehículo descendió la joven, de detonar su desaparición, pues reveló que hace dos días, el fiscal local, Gustavo Adolfo Guerrero, le dio a conocer imágenes en las que se aprecia que el conductor tocó a su hija dentro de la unidad.

Mario Escobar acusó públicamente a Juan David Cuéllar de "detonar todo esto" y aseguró que la Fiscalía "no hizo su chamba", ya que le brindaron tarde la información que pudo salvar a su hija.

Respecto a las primeras versiones que apuntan que la joven saltó la barda y cayó por accidente a la cisterna, afirmó que esto no es posible y sugirió que el cuerpo pudo ser "sembrado" ya que el motel se cateó cuatro veces y Debanhi no fue encontrada, hasta ayer, en la quinta diligencia .

"Es mentira, tienen que llegar hasta las últimas consecuencias de encontrar a los culpables. Sabemos que esta es una zona de peligro, es una zona sitiada, no tengo miedo de decirlo, no tengo miedo porque ya no tengo a mi hija".

Además, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador atender el caso y al gobernador, Samuel García, "hacer lo que tengan que hacer", pues mencionó que ha perdido la confianza en el fiscal estatal.

"Traté de hacer las cosas bien, me equivoqué porque confié en la Fiscalía. Me siento usado por la Fiscalía; el Gobierno puso la gente, no puedo echar mentiras, el Gobierno desplegó, bien o mal, todos los elementos".

Mario Escobar dijo que seguirá luchando por las personas que no han recibido justicia, pues refirió que tan sólo durante la búsqueda de Debanhi se hallaron al menos cinco cuerpos más.

El papá de la joven recordó que muchas personas lo criticaron y expresó que "esto no es un circo, mi hija está muerta, por gente incompetente, por personas que acosan a otras personas, a las señoritas, por acosadores sexuales".

También relató que el fiscal especializado en Personas Desaparecidas del estado, Rodolfo Salinas, le avisó que se encontró un cadáver en el inmueble, por lo que no se explicó cómo es que no fue hallado antes.



"Cómo que hay un cuerpo aquí Rodolfo, no es la primera vez que vienes aquí Rodolfo, van cuatro o cinco veces, no me salgas con que hay un cuerpo aquí que es mi hija, no me salgas con eso porque me partes el corazón, no me salgas con eso".