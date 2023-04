Detienen a periodista tras exhibir vivero sin plantas que cobra 'Sembrando Vida', en San Luis Acatlán, Guerrero

En Guerrero, policías comunitarios de Horcasitas, municipio de San Luis Acatlán, detuvieron al periodista Bertín Chino González, propietario del semanario y portal “Prensa del Sur”, después de difundir en redes sociales un video del programa 'Sembrando Vida', en el que no hay plantaciones.

En dicho video, el periodista mostró imágenes de un vivero que supuestamente había sido beneficiado con el programa, sin embargo se encuentra abandonado, sin plantas, o semillas.

Luego de difundir la información, policías rurales fueron a buscarlo hasta su domicilio para detenerlo y encarcelarlo. Le dijeron que por órdenes del comisario municipal, Ángel Morales Agustín, estaba detenido.

TE PUEDE INTERESAR Mujer de 19 años, víctima 37 de meningitis en Durango; deja dos niños en orfandad

"Me subieron a una camioneta y me encerraron en la cárcel, y el comisario con la gente del pueblo está realizando una asamblea en donde se va a determinar el castigo que se me va a aplicar", dijo a medios en una entrevista telefónica.

Debido a esta situación, el alcalde del municipio de San Luis Acatlán indicó que la síndica procuradora y un regidor se dirigen a la comunidad para dialogar con el comisario y los habitantes, a fin de que lo dejen en libertad.

Asimismo, el dirigente de la sección XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Luis Blancas Rayo, habría llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a organismos protectores de derechos humanos para pedirles que estén atentos a este caso.

Por esta situación, el comunicador hizo responsable al comisario de esta comunidad de lo que me pueda pasarle a él y su familia.

Síguenos también en Google News

Leo