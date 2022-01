Exigen esclarecer fotos de góber con capos

Diputados de oposición en el Congreso de Morelos anunciaron que solicitarán a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República que inicien una investigación, luego de que se divulgó una fotografía del gobernador Cuauhtémoc Blanco junto a tres líderes locales del crimen organizado.

En la imagen, el mandatario aparece junto a Irving Eduardo Solano Vera, El Profe, y Raymundo Isidro Castro, El Ray, identificados como miembros de Guerreros Unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación.

También está Homero Figueroa Meza, La Tripa, señalado como miembro del Comando Tlahuica, una célula del cártel de los Beltrán Leyva a la que se ha descrito como una de las organizaciones criminales con más presencia en Morelos durante los últimos años.

Después de que El Sol de México difundió la fotografía este martes, el mandatario reapareció públicamente luego de que dejó el cargo durante 17 días para irse de vacaciones a Río de Janeiro, del 17 de diciembre pasado al 2 de enero.

En declaraciones de prensa, Blanco Bravo negó conocer a los líderes delictivos y sostuvo que se trata de una foto como otras que se ha tomado, a pesar de ser criminales de perfil público en el estado y de estar ya identificados por autoridades que siguen dentro de la administración actual.

“Me saco fotos con todo el mundo, no le voy a negar la foto a nadie y a lo mejor saldrán más… No me acuerdo; de tantas fotos que me tomo, no sé; entonces, bienvenidos otra vez al año nuevo con estos trancazos”, comentó.

Tras este nuevo escándalo del gobernador, Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local y miembro del G-11 -integrado por PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza-, pidió al gobernador que aclare la situación.

“Es necesario que el titular del Poder Ejecutivo haga una aclaración respecto a la nota periodística que está circulando, en donde está en una fotografía con líderes criminales, presuntos líderes criminales del estado. Yo exhorto y hago un llamado para que la Fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República hagan las investigaciones conducentes”, manifestó.

Durante la postura emitida, se manifiesta que “el pueblo de Morelos, a través de sus representantes populares, sí requiere una explicación sobre el tema, dado el clima de inseguridad que esos grupos de delincuencia han generado en la entidad y que lastima a las familias morelenses”.

Irving Eduardo Solano Vera es identificado como el líder del cártel Guerreros Unidos y también fue jefe de plaza al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad. Su detención fue ejecutada en febrero del año pasado, tras ser señalado como uno de los principales generadores de violencia.

Homero Figueroa Meza es líder de la organización delictiva Comando Tlahuica y se encuentra activo. Se le relaciona con la “mafia” de valvulistas que opera dentro del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.

En la foto también se identifica a Raymundo Isidro Castro Salgado, quien fue asesinado dentro del penal de Atlacholoaya, Puebla, en octubre del 2019.