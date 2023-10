Plagian a ocho policías estatales en la Lacandona

Familiares de los ocho policías estatales que fueron privados de la libertad en la selva Lacandona, Chiapas, bloquearon el Libramiento Norte de esta capital en demanda de su localización, a tres días del secuestro.

Los manifestantes aseguraron a medios locales que presuntos indígenas tzeltales de la localidad Frontera Corozal se llevaron a los efectivos porque los confundieron con gente del crimen organizado, según les dijo un funcionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el viernes pasado, cuando por primera y única vez les atendieron.

Los familiares también comentaron que, en la última comunicación, los uniformados alcanzaron a decir que cuando mantenían un retén carretero muy cerca de la localidad fueron llevados a la cárcel comunitaria, una construcción de madera y sin servicios sanitarios.

La esposa del policía Julio César Bolom Martínez, Rosa Aurora Trinidad Domínguez, señaló que: “La Secretaria titular (Gabriela Zepeda Soto) no nos atendió, y quien lo hizo no nos dio respuesta de cuándo estarán libres, nos dijo que no es secuestro, que solo se los llevaron, ¡imagínese esa respuesta!, que están en una mesa de diálogo, nos ofrecieron terapia psicológica, pero no queremos terapia queremos a nuestros familiares”.

Asimismo, narró que de los hechos se enteraron por las redes sociales: “Mi esposo dejó de comunicarse y yo me preocupé, en una página vimos que se los habían llevado, las otras familias no han venido a manifestarse porque no saben que fueron llevados, pues a veces ellos son enviados a comunidades lejanas donde no hay señal”.