Preinscripciones Edomex 2024 cierran en marzo; fecha límite para kínder, primaria y secundaria

Las preinscripciones en el Estado de México para preescolar, primaria y secundaria terminan en marzo, por lo que, si aún no haces el preregistro de tu hija o hijo para el primer grado de cualquiera de estos niveles de educación básica, te decimos hasta cuándo estará abierto.

Durante los primeros meses del año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanza una convocatoria para que las madres y padres realicen las preinscripciones de sus hijos al kínder, primaria o secundaria para el nuevo ciclo escolar que inicia en agosto.

¿Cuándo cierran las preinscripciones Edomex 2024?

En el caso del Estado de México las preinscripciones para el ciclo escolar 2024-2025 se hacen a través del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), el cual permite realizar en línea este trámite de forma gratuita entre el 6 de febrero y el 19 de marzo.

Las preinscripciones en el Estado de México cierran el 19 de marzo de 2024. Foto: Freepick / La Razón

Pero hay que aclarar que, aunque el proceso de preinscripciones 2024 termina el 19 de marzo, para cada nivel educativo el cierre del preregistro se hace en diferentes fechas. De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Edomex, para el caso del preescolar, el sistema aceptó solicitudes hasta el 19 de febrero.

En cuanto a los estudiantes que serán inscritos a alguna escuela primaria del estado, las preinscripciones cierran el miércoles 13 de marzo. Mientras que para el nivel secundaria el último día para hacer el preregistro es el sábado 19 de marzo.

¿Qué pasa si se me pasó la fecha de preinscripciones Edomex?

Es importante señalar que si no realizaste la preinscripción al kínder o primaria en la fecha establecida en el calendario del SAID, deberás comunicarte a los siguientes correos para que te indiquen como puedes hacer el prerregistro, ya que el sistema no te permitirá realizarlo otro día fuera de la fecha.

Preescolar: said.preescolar@edugem.gob.mx Primaria: said.primaria@edugem.gob.mx Secundaria: said.secundaria@edugem.gob.mx

El SAID también señala que puedes comunicarte al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM): 8006969696 o al Departamento de Información y Sistemas: 7222147258 y 7221670473. en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

Por otra parte, si la preinscripción que harás será alguna escuela secundaria, el sistema te pedirá los siguientes datos:

CURP del aspirante.​ Acta de nacimiento.​ Correo electrónico. 5 opciones de escuelas primarias cercanas al domicilio y la dirección exacta de las mismas. Especificar si el aspirante cuenta con hermanos en alguna de las opciones.

Una vez que hayas llenado todos los datos de la solicitud deberás imprimir el Comprobante de preinscripción, ya que en él viene un folio con el que podrás acudir a la institución designada a terminar la inscripción en agosto.

