Evita infracciones

Programa Hoy No Circula 2022: Estos autos no transitan del 23 al 28 de mayo en el Edomex No cumplir con el Hoy No Circula puede acarrear una multa de al menos cinco mil 773.2 pesos; el horario del programa inicia a partir de las 05:00 horas y termina hasta las 22:00