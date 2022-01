Publican otra foto del gobernador Cuauhtémoc Blanco con miembro del narco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aparece en una nueva fotografía junto a Raymundo Isidro Castro, alias "El Ray", quien era el líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la fotografía que circuló este viernes en redes sociales sólo aparecen Blanco Bravo y "El Ray", quienes aparecen con la misma ropa que vestían en la primera imagen que se reveló el martes.

En el primer material, el gobernador de Morelos aparece junto a Homero Figueroa, alias "La Tripa", presunto líder del grupo criminal Comando Tlahuica; Irving Eduardo Solano, alias "El Profe", líder del Cártel Guerreros Unidos detenido en febrero de 2021; y "El Ray".

El vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, Toral Nájera, afirmó que dicha foto fue tomada un 12 de diciembre en la Iglesia de la Asunción de Yautepec, el cual estaba regida en ese momento por el sacerdote identificado como Juan Alvarado.

"El padre (Juan Alvarado) estaba en Yautepec en ese momento en aquel tiempo, era una misa de 12 de diciembre donde estaba toda la multitud y vio al gobernador (Blanco), estaba ahí, pero no en otro sentido como afirma algún interpretador de la situación. Ese fondo de la Iglesia sí es en Yautepec”, refirió en conferencia de prensa.

Blanco Bravo consideró que la política es una constante “guerra sucia” y afirmó que no es ningún delincuente.

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con delincuentes, voy a seguir trabajando para darle paz al estado. Mejor que se preocupen los ‘narcopolíticos’ que están aquí (en el estado). Ellos sí están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100 por ciento”, dijo el gobernador.

