Pueblo Sin Fronteras advierte decisiones más drásticas si autoridades no responden

Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) se empeñan en no dar respuesta, ni escuchar las demandas de los extranjeros varados en Tapachula, Chiapas, a pesar de que realizaron tres marchas y protestas. En consecuencia, Irineo Mujica, director de la organización Pueblo Sin Fronteras, comunicó que darán sólo una semana más a las autoridades federales para que respondan, antes de tomar decisiones más drásticas.

En entrevista con La Razón, el líder explicó que las autoridades esperan a que la gente esté muy desesperada para resolver su situación; incluso cuando pidieron mesas de diálogo en múltiples ocasiones con el objetivo de avanzar en la regularización de las personas. Asimismo, compartió que su organización experimentó la arrogancia y actitudes “sin razón” de los mandos que no desean escuchar.

Parece que el Gobierno federal sólo escucha cuando sale la gente y protesta, dicen no querer las caravanas, pero la gente acá ha rogado, hecho huelgas y manifestaciones, pero responden, no hay un acercamiento, parece que lo único que quieren son las caravanas

El activista dijo que darán una semana más para tener un diálogo, antes de tomar otras decisiones, pues expresó que no existen posibilidades de salir y, cuando lo hacen, son capturados en Veracruz aunque tengan en trámite sus peticiones de refugio.

El director aseveró que el INM es inhumano porque ya no saben qué acciones implementar para recibir su atención, aunado a que los abusos persisten, al igual que las detenciones y el acoso.

Eso no puede pasar en un gobierno de izquierda. No lo entiendo, se me hace difícil de entender. En la Ciudad de México nos comprometimos a una mesa de diálogo, pero desde que se fue la caravana a los estados del norte ya no se llevó a cabo y estamos en espera, pero no hay voluntad, aparte de las largas por la pandemia