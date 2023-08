Pueblos indígenas Guerrero se pronuncian a favor de Claudia Sheinbaum Pardo

Este 06 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las y los Nahua, Ñuu Savi, Me’phaa y Nn´anncue Ñonmdaa del estado de Guerrero, fijaron su postura política y manifestaron su sentir frente a los procesos políticos que vive México de cara a la sucesión presidencial:

En un comunicado, enlistaron 6 puntos donde plasmaron su postura, que esa la siguiente:

1. Los pueblos indígenas nos identificamos plenamente con los principios y los postulados de la Cuarta Transformación de la vida púbica en México, en virtud de que le da prioridad a los más olvidados, y nos dan un trato de dignidad y justicia, valorando nuestras culturas e identidad. Así también, abrazamos con entusiasmo las políticas públicas y los programas sociales implementados por el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, porque han ayudado a reducir la pobreza y han sacado de la marginación a millones de familias humildes. Asimismo, reconocemos la ardua labor de la Gobernadora, Mtra. Evelyn Salgado Pineda, a quien le refrendamos públicamente -desde el corazón de la Montaña- nuestro respaldo a las acciones institucionales que ha emprendido por el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Condenamos tajantemente las campañas negras de desprestigio orquestadas por la oposición conservadora dirigidas a descalificar y descarrilar los logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación. La Mtra. Evelyn Salgado Pineda tiene el apoyo absoluto de los pueblos indígenas del estado de Guerrero.

2. En el año 2024 concluye el sexenio de uno de los gobiernos más progresistas y humanos que ha tenido nuestro país. Los avances y logros en materia de combate a la pobreza, reducción de la corrupción y de la desigualdad, son innegables y contundentes; sin embargo, por el bien de México, la transformación y el cambio radical deben continuar y rebasar la frontera de la culminación del mandato de gobierno de López Obrador. La persona que reciba el bastón de mando de la mano del líder moral de Morena y presidente de la República tiene que profundizar las políticas de desarrollo y los programas sociales diseñados por la administración federal 2018-2024, con el firme propósito de que la riqueza nacional, que generamos todos y todas, se siga distribuyendo equitativamente entre la población más vulnerable como se ha hecho hasta ahora.

3. El compromiso inevitable que asumirá la persona sucesora de López Obrador es que nunca más los pueblos indígenas deben ser excluidos del proceso de toma de decisiones cuando se pretendan integrar los órganos de gobierno y de representación popular y cuando se construya la planeación de los programas de gobierno. En ese sentido, desde esta plaza pública rechazamos y condenamos rotundamente la usurpación o robo de la identidad indígena para acceder a los cargos públicos de elección popular. No autorizamos ni aprobamos que los “usurpadores” hablen en nuestro nombre; las acciones afirmativas y las cuotas indígenas están destinadas a empoderar a los indígenas de carne y hueso y no fueron diseñadas para beneficiar a la clase política tradicional, a la casta local de simuladores y a los verdugos de la democracia. ¡Los caciques regionales, las parejas monárquicas de la Montaña y Xóchilt Gálvez no nos representan! ¡Ya basta de lucrar en nuestro nombre!

Pueblos indígenas de Guerrero respaldan a Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la 4T

4. A partir de que Morena ratifique su permanencia en Palacio Nacional, el Estado Mexicano debe profundizar su relación con los pueblos y comunidades indígenas, reconocernos como sujetos colectivos capaces de diseñar y ejecutar las acciones de gobierno para mejorar nuestros territorios, reforzar la relación de coordinación y no de subordinación, basada siempre en el respeto mutuo, la diversidad cultural y el pluralismo jurídico. Demandamos la reconstitución de un nuevo orden jurídico que amplíe los derechos de los colectivos que representamos; por lo que, es de vital importancia aprobar la propuesta de Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Indígenas y Afromexicanos, misma que refleja el pensamiento y sentir de nuestros pueblos y se funda en el principio constitucional de progresividad de la norma y cumplimiento irrestricto de los tratados internacionales suscritos por México.

5. Que quede claro: los pueblos indígenas somos sujetos de derecho público y no debemos ser catalogados como objetos o menores de edad que necesitan someterse a un sistema de tutelaje para lograr su liberación; por el contrario, somos forjadores auténticos de nuestro propio desarrollo en los ámbitos económico, político, social, cultural y jurídico. Portamos en la sangre una riqueza cultural invaluable y desde nuestra cosmovisión vemos de forma diferente la vida. No buscamos nuestra independencia ni pretendemos fundar un nuevo Estado, sino más bien queremos autonomía para alcanzar una verdadera unidad, basada en una igualdad que respeta las diferencias. Reiteramos una vez más: ¡Exigimos ser escuchados e incluidos en los espacios públicos donde se toman las decisiones al más alto nivel!

6. En México estamos viviendo momentos cruciales y de definiciones políticas, donde no hay margen al titubeo ni a la indiferencia social. La pasividad colectiva no es buena consejera rumbo a la consolidación y profundización del sistema de gobierno democrático y humanista que ha sentado sus bases en los postulados de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Por lo anterior, y ante el proceso de selección interno de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación de Morena, los 4 pueblos indígenas del estado de Guerrero nos pronunciamos a favor de que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo sea la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, tomando en consideración de que atenderá puntualmente las demandas históricas de nuestros pueblos y es la única persona que garantiza la continuidad y consolidación del proyecto político, social y gubernamental del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ella representa la esencia y pensamiento del gobernante mexicano más progresista, solidario y humano que ha existido en la historia contemporánea, y no cabe la menor duda de que es la mujer más comprometida con las causas legítimas de los pueblos y comunidades indígenas del México profundo.

Claudia Sheinbaum

¡Viva Claudia Sheinbaum!

¡Vivan los pueblos indígenas!

¡Viva la Montaña de Guerrero!

