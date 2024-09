¿Qué pasa HOY en Culiacán? Sobrevuelan helicópteros y causan terror en la población

Once días son los que se acumulan en Culiacán, en medio de la violencia que azota a la capital del estado de Sinaloa y la jornada de hoy no parece ser amable para la ciudadanía local. Este 19 de septiembre, no sólo se reportaron helicópteros sobrevolando en Navolato, sino también personas desaparecidas.

Además, también se reportó el hallazgo de una persona sin vida en la zona de La Costerita, así como la identificación de tres jóvenes, quienes contaban con fichas de desaparición, pero que fueron encontrados también sin vida.

Hasta el momento, no se sabe si estos crímenes tienen que ver con la disputa del control del territorio por parte de Los Chapitos y La Mayiza, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, respectivamente.

Helicóptero Black hawk artillado de la Fuerza Aérea Mexicana en operativo al norte de Culiacán 🫡🪖🫡 pic.twitter.com/cIxyYVtn7B — GAFES. Militares, Marinos y GN (@GafesYmilitares) September 19, 2024

¿Qué pasa HOY en Culiacán?

Desde muy temprano, este jueves 19 de septiembre identificaron a tres jóvenes asesinados en Culiacán, los cuales como te contamos, tenían ficha de desaparición, además, medios locales reportaron que también localizaron a una persona asesinada en las inmediaciones de la colonia La Costera, al sur de Culiacán Rosales.

Indicaron en esos mismos medios que el cuerpo habría sido envuelto con cobijas y lo habrían encontrado entre las avenidas Patria y La Costerita. La violencia continúa en Culiacán, y es preciso informar que esta mañana el presidente López Obrador reconoció que todo esto ha sido generado tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada.

El presidente aprovechó para exigir al gobierno de Estados Unidos que entreguen toda la información requerida sobre las acciones que derivaron en la detención del capo, la cual, de acuerdo a sus impresiones, provocó "una situación de inestabilidad, de confrontación", entre aquellos que apoyan al "Mayo" y quienes son simpatizantes de "Los Chapitos".

Liberan a secuestrados, pero reportan personas desaparecidas

Poco después de las 10 de la mañana de este jueves 19 de septiembre, se dio la liberación de dos trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, quienes después de cuatro días fueron puestos en libertad con múltiples heridas.

Una hora más tarde se dio el reporte de la desaparición de tres trabajadores de una funeraria ubicada en el municipio de San Ignacio. Fue desde el 17 de septiembre cuando los familiares dejaron de tener contacto con ellos.

Además, esta mañana también se reportó la presencia de un helicóptero artillado de la Secretaría de Marina, el cual podría estar involucrado en una persecución aérea, sin embargo, indicaron posteriormente que esto se trato de un despliegue operativo en los límites de Sinaloa con Durango.

En este operativo fueron detenidas 7 personas, entre ellos 'El Piyi', sicario de "Los Chapitos", cuya identidad se desconoce por el bajo perfil que maneja en la célula criminal, no así el lugar que tiene en la jerarquía al interior del Cártel de Sinaloa.

