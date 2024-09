Han pasado 9 días desde que la violencia en Culiacán, Sinaloa no cede. La noche de anoche, se registró un enfrentamiento más en Eldorado, cuyo saldo se desconoce todavía, mientras que por la mañana de este martes 17 de septiembre, fue encontrado un cuerpo sin vida al sur de la capital del estado.

Luego de las fiestas patrias, se informó sobre el regreso a clases en todos los niveles y modalidades educativas, sin embargo, la presencia de estudiantes ha sido muy baja y no lo aluden a que vengan de un puente de descanso, pues la ciudadanía no ha podido salir a las calles debido a la violencia en el estado.

Este martes 17 de septiembre, desde muy temprano, fue encontrado un cuerpo sin vida, al sur de Culiacán, sin embargo, aún con la inseguridad, se reanudaron las clases.

¿Qué está pasando HOY en Culiacán? Padres deciden no mandar a sus hijos a la escuela

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, refirió en redes sociales que las clases se reanudaban este martes 17 de septiembre en todos los niveles educativos, sin embargo, muchos padres y madres de familia decidieron no enviar a sus hijos a la escuela.

Debido a la reciente ola de inseguridad en el estado, prefirieron no enviar a las y los menores a la escuela para mantenerlos protegidos ante los constantes tiroteos registrados en diversos municipios de Culiacán, Sinaloa, mismos que provocaron que se cancelaran las celebraciones del Grito de Independencia.

Durante la tarde de hoy, cerca del medio día, un comando de agentes del Ejército, resguardaron en Guadalupe Victoria un inmueble ubicado en la avenida Fray Andrés Pérez de Rivas, cerca del cruce con calle Gilberto Owen.

El ausentismo fue evidente este día en Culiacán. Archivo Cuartoscuro.

Es evidente el ausentismo, dice la SEP

A través de una transmisión en redes sociales, la titular de la SEP en Sinaloa, Catalina Esparza Navarrete, indicó que reprueba el que las escuelas no siguieran la instrucción de reanudar clases presenciales este día.

"La escuela luce desierta, no atendieron la indicación que se les dio anoche a los supervisores. Solamente para que no digan que no se vino, que si están trabajando, les informo, estoy yo aquí, no pasa nada", indicó desde la Escuela Secundaria Técnica No. 1, en Culiacán Rosales.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional ofreció este día un resumen sobre los resultados en materia de seguridad en Sinaloa, en el que indicaron hay, al momento, 32 asesinatos y 30 detenciones.