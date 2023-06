Queman el rostro a Valentín, un perrito que 'robó' un huevo porque tenía hambre

Apenas este domingo se realizó en distintas partes de la República Mexicana, una marcha para exigir alto al maltrato animal, para pedir mayores castigos para aquellos que cometan estas acciones que en algunos estados no están tipificadas como delito, para gritar que no debe haber más casos como el de Huellitas, Muñeca o Scooby. Sin embargo, parece que el esfuerzo de la manifestación fue totalmente en vano.

Esta semana se dio a conocer el caso de Valentín, un perrito que "robó" un huevo de gallina porque tenía hambre. Esta acción fue considerada como un "crimen" por parte de algunas personas, quienes rociaron con algo que pudo haber sido ácido o gasolina a Valentín y le prendieron fuego a su rostro.

Valentín necesita de toda la ayuda posible. Especial

'Valentín es fuerte y quiere vivir'

A través de su cuenta de Facebook, la organización Huellitas de Amor, dio a conocer la historia de Valentín, un perrito que fue víctima de maltrato animal al ser quemado tanto en su cabeza como en el hocico, con algo que pudo haber sido ácido o gasolina. El perrito estuvo caminando por las calles de Playa del Carmen por más de una semana con las quemaduras en su cuerpo, sin que nadie lo ayudara.

"Decidimos llevarlo a Mérida porque los dos veterinarios en Playa nos dijeron que no valía la pena intentarlo, que lo mejor era 'dormirlo'. No es un caso fácil. Lo delicado aquí es evitar la aparición de infecciones, ya que sería difícil combatirlas. Pero no nos adelantaremos, Valentín es fuerte y quiere vivir", indicaron los activistas en la página de Facebook.

En La Razón, no queremos mostrarte las imágenes de Valentín porque consideramos que es vulnerar su identidad y alimentar un morbo que ya no es necesario en nuestra sociedad. Sin embargo, puedes ayudar a la fundación para solventar los gastos médicos de Valentín haciendo click aquí.

'No podíamos dejarlo a su suerte'

En un post en la página de Facebook se indicó que aunque las deudas de la asociación son muchas, no podían dejar a su suerte a Valentín. "Unos ángeles lo resguardaron, pero donde lo llevaron lo querían dormir. Ya ellos levantaron una denuncia que deseamos con el corazón que proceda y las autoridades puedan dar con el culpable [...] sabemos que tenemos deudas, que no podemos con más, pero no podíamos dejarlo a su suerte y decidimos ir por él", escribieron.

El municipio de Solidaridad ya busca al o los responsables del maltrato animal que sufrió Valentín, en donde a través de un post en Facebook, esperan dar con quien cometió esta atrocidad contra el pequeño animal que sólo buscaba qué comer.