“Si queremos que sigan los programas sociales y le vaya aún mejor a Chiapas, hay que votar por la 4T”: Sheinbaum

‘’Si queremos que siga la Transformación, que sigan los programas sociales, que aumenten los programas sociales, que le vaya todavía mejor a Chiapas y a nuestro país, mirando siempre por los más humildes, por quienes más lo necesitan, entonces hay que votar seis de seis por lo partidos de nuestro movimiento’’, fue el llamado que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) hizo para seguir fortaleciendo la 4T en todo el estado.

Puntualizó que, con la continuidad de la Transformación, el pueblo de México continuará ayudando a quienes por años fueron olvidados, esto a través del fortalecimiento de los programas sociales impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero además con la creación de nuevos apoyos como la pensión para mujeres de 60 a 64 años o la beca para todos los niños y niñas de preescolar a secundaria.

Además de la consolidación de los programas sociales, Claudia Sheinbaum también anunció que a su llegada a la Presidencia, el pueblo de Chiapas continuará por el camino del desarrollo, particularmente para quienes se dedican a la siembra del café, una de las actividades productivas más importantes del estado.

Asimismo, Claudia Sheinbaum anuncio para Chiapas apoyos para la mejora de caminos, así como la construcción carretera de Palenque a Ocosingo; además puntualizó que trabajará de la mano del gobierno del estado para continuar fortaleciendo la seguridad en la entidad, esto aplicando una Estrategia de atención a las causas y la coordinación entre instituciones para lograr resultados como los obtenidos en su tiempo como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, donde redujo 51 por ciento los homicidios y 60 por ciento los delitos de alto impacto.

Ante el pueblo de Tila, Chiapas, la abanderada de la 4T a la Presidencia de la República, aseveró que durante su gobierno la prioridad será trabajar a favor del pueblo de Chiapas y de todo México, pues aseguró que, ‘’se llega para servir al pueblo, nos llaman servidores públicos y eso quiere decir estar al servicio del pueblo de México, no al servicio de unos cuantos, o de los familiares, o de los amigos, al servicio del pueblo, esa es la Cuarta Transformación de la vida pública”.

Por lo anterior, Sheinbaum Pardo convocó a las y los chiapanecos a que este 2 de junio se defienda la continuidad de la 4T desde las urnas, pues esto no solo significa continuar con la transformación iniciada hace seis años, sino que también demuestra que el pueblo de México continúa liderando la gran revolución del país.

Al respecto, también se expresó Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a Gobernador del Estado de Chiapas, quien aseguró que la unidad en el movimiento de la 4T es lo más importante para las próximas elecciones del 2 de junio, pues de esta manera se cumplirá el Plan C, con el que se logrará continuar trabajando a favor del pueblo de México.

En Chiapas todos trabajamos en unidad, no tenemos divisiones (...) En Chiapas trabajamos para que el Plan C sea una realidad, para que la próxima Presidenta llegue con fuerza (...) Yo no solamente voy a hacer leal a su gobierno, no solamente voy a ser leal a la amistad, sino que voy a ir hasta donde tope por México