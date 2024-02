Querétaro despega hacia un mejor futuro con excelencia educativa, asegura Mauricio Kuri.

La mejor apuesta que tenemos en Querétaro es a favor de la educación, porque al hacerlo se da paso al progreso, la innovación y al desarrollo, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar el abanderamiento de 12 docentes y 236 estudiantes queretanos que participan en el Programa Beca Embajadores 2024, el cual promueve la movilidad internacional en las universidades tecnológicas y politécnicas del estado.

“En este cambio de paradigma que van a tener con este antes y después les digo: gracias chavos por jugársela, gracias por arriesgarse. Sé que a veces uno toma decisiones y que pueden cambiar tu vida, pero el que no se arriesga, no gana. El que es valiente, no se arrepiente. Y solamente aquel que no se quiere lastimar, es el que no quiere jugar. Aquí en Querétaro estamos listos, puestos y dispuestos para jugar, con quien sea, en donde sea para ganar y ser los mejores del mundo”, apuntó.

Durante su discurso en la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), el mandatario estatal instó a las y los beneficiarios del programa a ser agradecidos con sus padres, con sus universidades, rectores, maestros y compañeros por esta oportunidad. Del mismo modo los invitó a salir adelante, disfrutar, a vivir sus sueños y no a soñar su vida.

Kuri González reconoció a las comunidades politécnicas y tecnológicas de las Universidades participantes. Asimismo, resaltó que con ellas y con la excelencia académica que abrazan, Querétaro despega hacia un mejor futuro desde el presente.

Indicó que en su gobierno hay esmero en que lo mejor del mundo llegue a Querétaro. Pero eso no es suficiente; también, dijo, es necesario que lo mejor de la entidad salga al mundo, se alimente de visiones globales y construya soluciones locales, que beneficien a sus comunidades.

“Que no haya nadie arriba de ustedes y nadie abajo de ustedes. Todos al mismo nivel. Van a ir a ver lo mejor del mundo, pero también lo mejor del mundo va a ver lo mejor de Querétaro, y en eso se van a dar cuenta, que en mucho estamos igualitos que ellos, si no es que mejor”, subrayó.

Finalmente, al entregar los pasaportes simbólicos de la Beca Embajadores a las y los beneficiarios, les pidió recordar que al recibirlos y al integrar esta destacada delegación: son las personas que representarán al estado.

Al tomar la palabra, la titular de la Secretaría de Educación, Martha Elena Soto Obregón, compartió que la Beca Embajadores comenzó sustituyendo el apoyo Mexprotec; pero ahora se ha convertido en una insignia, pues en tres ediciones ha beneficiado a 644 estudiantes y 66 docentes, y año con año aumentan los interesados en obtenerla, así como los países donde pueden ejercerla.

La funcionaria estatal destacó que las y los alumnos representarán a Querétaro en Reino Unido, Alemania, Polonia, España, Francia, Corea del Sur, Irlanda, Japón, Canadá y Estados Unidos; mientras que las y los docentes participarán en programas de 27 instituciones de 11 países.

En representación de las y los beneficiarios del programa, la alumna de la UNAQ, Adriana Azpeitia Rodríguez, agradeció el apoyo brindado por Gobierno del Estado y se dijo segura de que esta oportunidad les abrirá puertas para conocer nuevas culturas, ideas y formas de ver el mundo. Reflexionó que será un desafío, pero regresarán enriquecidos y transformados.

“Nos comprometemos a llevar con orgullo nuestra identidad, valores y talento en cada paso que demos en esta aventura internacional. Prometemos ser agentes de cambio e inspiración, esforzándonos por dejar una huella positiva en cada lugar que visitemos y en cada persona que conozcamos”, manifestó.

A su vez, el rector de la UNAQ, Enrique Sosa Gutiérrez, invitó a las y los beneficiarios a aprovechar esta oportunidad, soñar en grande y regresar con ideas transformadoras y proyectos basados en el desarrollo de tecnologías y la creación de empresas internacionales.

Por último, el ministro consejero para la Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos de América en México, Silvio González, celebró la colaboración que existe entre su país y Querétaro para los intercambios académicos. Añadió que desde su posición se seguirá apoyando la movilidad académica y el programa Beca Embajadores Bicentenario. Asimismo, adelantó que próximamente se abrirá en la entidad un centro de asesoría para estudiantes que deseen estudiar en Estados Unidos.

Cabe recordar que las instituciones participantes en este programa son la Universidad Aeronáutica en Querétaro, Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ), Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) y Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR).

