En Querétaro, juntos nos elevamos al siguiente nivel: Mauricio Kuri

Ante más de tres mil ciudadanas y ciudadanos que se congregaron en la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) el gobernador, Mauricio Kuri González, presentó el estado actual que guarda la administración pública a su cargo, acto donde afirmó que en la entidad nadie se queda atrás, pues de manera conjunta se está en marcha, construyendo el futuro, elevándolo al siguiente nivel.

Durante este ejercicio de glosa ciudadana que pone de manifiesto la participación de la sociedad en los asuntos públicos para generar bien común, el mandatario estatal subrayó que encabeza un esfuerzo de inclusión en la sociedad y de excelencia en el gobierno, que actúa con absoluta firmeza para aplicar la ley y mantener el orden; aquí, recalcó, no hay espacio para el delito, aquí abatimos la impunidad.

En Querétaro, tenemos la convicción de que la política debe servir para unir aún en la diferencia (…) Evitamos la política de los adjetivos y la política de la descalificación. Aquí creemos en la familia como fuente de valores, de empeño, de empresas, de sueños. Confiamos en el valor de una educación de clase mundial (…) Impulsamos la cultura del empuje (…) No olvidamos a los desprotegidos, somos una sociedad solidaria Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

Kuri González señaló que la entidad es vanguardia nacional en inyectar energía al futuro y a la Sierra Gorda: luz, energía verde, limpia; además, puntualizó, es el primer gobierno paritario en la historia de Querétaro; en este sentido, reconoció imposible llegar a un porvenir de justicia sin el talento, la energía y creatividad de la mujer queretana.

En el foro ciudadano, el Gobernador ofreció un panorama general de los ejes rectores que integran el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027, que garantizan un modelo de desarrollo sostenible para el futuro, enfocado en mejorar la calidad de vida de las y los queretanos por los próximos seis lustros con seguridad, movilidad, energía y agua.

Con relación al tema de seguridad, destacó los esfuerzos de su gobierno que apuntalan la tranquilidad de las familias mediante una policía de proximidad, agentes cercanos que garantizan la aplicación de las tres justicias: penal, cívica y cotidiana. Así como, la entrega de 123 patrullas, 182 armas largas y la renovación del equipamiento a todo el estado de fuerza.

En el foro ciudadano, el gobernador Mauricio Kuri ofreció un panorama general de los ejes rectores que integran el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027, Foto: Especial

“No puedo garantizar que no habrá eventos delictivos. Sí empeño mi palabra en que nunca, nunca, nunca, me van a encontrar con los brazos cruzados (…) Quiero hacer un reconocimiento muy especial a nuestros policías: ustedes, mujeres y hombres policías, se juegan la vida. y nosotros los apoyamos y les expresamos hoy toda nuestra gratitud”, apuntó.

El Gobernador reiteró su compromiso de continuar blindando al estado con fuerza e inteligencia, rubro donde, recordó, se han invertido cuatro mil millones de pesos. Abundó que hoy el Centro de Información y Análisis para la Seguridad de Querétaro (CIAS), cuenta con tres mil 500 cámaras de videovigilancia, 44 arcos carreteros y 177 cámaras lectoras de placas. A lo que se suman 200 policías más.

Subrayó que con estas acciones que se tomaron desde el gobierno que rige, bajaron los delitos patrimoniales, como es el caso del robo a casa habitación, 19 por ciento; robo a transeúnte con violencia, 15 por ciento y el delito de robo a lugar cerrado sin violencia, 16 por ciento.

Aprovechó la ocasión para reconocer a las Fuerzas Armadas y al heroico Ejército Mexicano, por su valor y patriotismo, respaldo cotidiano y comprometido. Asimismo, hizo extensivo el reconocimiento a la Fiscalía General del Estado, cuyos resultados, dijo, procuran la justicia mediante la aplicación de la ley. Ratificó que, en Querétaro se fortalece el Estado de Derecho con respeto a los derechos humanos.

Mauricio Kuri señaló que en Querétaro se fortalece el Estado de Derecho con respeto a los derechos humanos. Foto: Especial

Durante su mensaje, precisó que elevar al estado al siguiente nivel, requiere profesionalismo en el manejo de los recursos públicos, acción que está respaldada con cero observaciones por parte de la Federación.

“Aquí no hay cabida para el capricho. Lo que se construya debe tener el propósito de servirle a la gente o de detonar la inversión privada. En Querétaro, los elefantes blancos o grises, esos, los mandamos al zoológico”, indicó.

Expuso que la entidad cuenta con un sistema estatal de planeación ejemplo nacional, resultado de un diálogo con la sociedad. Además, la entidad es líder en el país en mejora regulatoria, se simplificaron 36 procesos de trámites y se automatizaron 45 servicios; a través de jornadas ciudadanas se facilitaron trámites a más de 273 mil personas.

Compartió que el estado tiene la única red del país que ofrece protección e impulso social con 64 programas. Así, uno de cada tres queretanos que vivían en pobreza, salieron de ella. Más de 200 mil personas abandonaron la pobreza y 28 mil la pobreza extrema.

Detalló que esto se logró gracias a que dotaron de agua, drenaje, electricidad, gas en viviendas donde habitan 8 mil 500 queretanas y queretanos, a la construcción de 76 obras de agua potable y electrificación que beneficiaron a 71 localidades de la entidad.

"Por eso, a la par, tenemos el mejor programa de impulso social del país: para que nuestra gente estudie, se prepare, trabaje, emprenda, produzca, logre sus metas y cumpla sus sueños. Somos enemigos de la política de la conformidad e impulsores decididos, firmes de la política de la superación personal", apuntó.

Como parte integral de este programa, Kuri González explicó que más de 22 mil jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad, son beneficiarias de la Tarjeta Contigo, que consiste en un apoyo bimestral de mil 500 pesos. En tanto, CONEVAL reporta que 114 mil personas superaron la carencia de alimentación.

En Querétaro, juntos nos elevamos al siguiente nivel: Mauricio Kuri Foto: Especial

“Nuestro destino es generar movilidad social y convertirnos en el estado con menor pobreza del país. Hacia allá vamos y no nos vamos a detener”, indicó.

El desarrollo de una sociedad, se mide por la participación ciudadana, por ello Kuri González destacó que encabeza un gobierno que escucha y dialoga; a través de la realización de 27 jornadas ciudadanas Aquí Contigo, dijo, resolvieron las necesidades de más de 17 mil personas y en visitas domiciliarias, atendieron a 76 mil más.

Ponderó que, con la creación del Instituto para la atención de Pueblos y Comunidades Indígena se les da especial atención en materia de alimentación, salud, educación y acceso a oportunidades laborales. Con los pueblos indígenas, dijo, han desarrollado una identidad distintiva en todo el mundo. Añadió que Lele nos representa y a cambio nosotros les damos nuestro cariño y respaldo permanente.

Durante el acto, el Gobernador reconoció la labor y el compromiso de Car, su esposa, así como a su equipo de trabajo al frente del Sistema Estatal DIF que ha duplicado su capacidad para otorgar asistencia social y apoyar económicamente a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

“Gracias Car por estar a mi lado”, expresó.

Mauricio Kuri y Xóchitl Gálvez Foto: Especial

Aseveró que Querétaro tiene rumbo, un rumbo joven, y mediante la presentaron de la tarjeta Contigo Rumbo Joven, se beneficia a jóvenes entre 12 a 29 años para acceso al transporte público y escuelas, así como para realizar trámites con sencillez.

En materia cultural, Kuri González informó que la entidad fue sede de la primera Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales (FILMAQ), con más de 41 mil asistentes y 600 ponentes nacionales e internacionales.

Ante ciudadanas y ciudadanos convocados en la UPQ, recalcó que en el estado se tiene un sistema de salud ejemplar, muestra de ello es que se surte más del 95 por ciento de las recetas médicas en los hospitales y se aumentó 50 por ciento el inventario de medicamentos, con la ampliación del Centro Estatal de Distribución. Además, se realizan un millón de consultas médicas al año, 19 mil cirugías y se incrementan las consultas médicas en las comunidades más apartadas con unidades móviles.

Reafirmó que la educación es el motor del futuro, con esa convicción otorgaron más de 50 mil becas a estudiantes de los diferentes niveles, casi un 50% más. Reiteró su determinación de mantener las Escuelas de Tiempo Completo, y a la fecha hay 364 planteles de esta modalidad en beneficio de casi 30 mil estudiantes y sus familias.

¡Mil gracias a todas y todos los que me acompañaron durante mi #2doInformeQRO ciudadano! 🙌 Ustedes son parte de la inspiración y la fuerza que todos los días me motivan a seguir luchando en favor de todas las familias queretanas.



Tengan por seguro que juntos, estamos… pic.twitter.com/C5KBNQ6TRI — Mauricio Kuri (@makugo) September 30, 2023

En apoyo a la economía de las familias se entregaron 400 mil kits de útiles escolares gratuitos y uniformes deportivos; así como lentes, bicicletas y más de 12 mil tabletas a estudiantes de 130 planteles de educación media superior. También se transportó gratuitamente a nueve mil 784 estudiantes de 259 planteles: 41 por ciento más que el año anterior.

Con la plena directriz de no frenar la educación de las y los jóvenes, el Gobernador comunicó que entregaron en cada escuela los libros de texto gratuitos elaborados por el gobierno federal, puesto que en Querétaro entienden que la nueva política educativa busca acercar la enseñanza a la realidad de las comunidades. Sin embargo, precisó, la realidad de Querétaro es muy diferente a la de otras entidades, por lo que se formó un grupo de expertos que recomendó complementar sus contenidos en lectoescritura, matemáticas y ciencias.

En cuanto al bloque económico, compartió que en la entidad se aspira a ser líderes, destacó la instalación de uno de los más potentes clusters aeronáuticos del continente, desde donde se coopera, innova, inventa y produce; estamos, dijo, conectados, por cadenas de suministro, pero, más importante, por redes de talento, a Norteamérica y al mundo.

Señaló que la Universidad Aeronáutica en Querétaro, aunada a los clústers aeroespacial y automotriz, son pilares en la atracción de inversión. En este sentido, informó que exportaron más de 13 mil millones de dólares de julio del 2022 al primer trimestre 2023; 18 por ciento más que el periodo anterior, gracias particularmente a los sectores automotriz y aeroespacial.

Un mejor futuro para México tiene rostro de mujer, que sale adelante, triunfa y nos lidera.

No tengan duda: ¡ese es el porvenir que merecemos!#ConstruyendoElFuturoDeQuerétaro #2doInformeQRO pic.twitter.com/jWZ6DWfDZ4 — Mauricio Kuri (@makugo) September 30, 2023

El titular del Poder Ejecutivo estatal, relató que además de la seguridad, se comprometió a resolver tres desafíos: energía, agua, y la movilidad. A este respecto, agregó que avanzan con la mirada puesta en un objetivo de asegurar la soberanía energética del estado, que no falte electricidad para que las empresas sigan instalándose y generar los empleos que se necesitan para vivir mejor.

Detalló que invirtieron como nunca antes en infraestructura hidráulica, con trabajos de instalación y rehabilitación de más de 21 mil metros de tubería y se avanza en las gestiones con el gobierno Federal para la construcción del Acueducto III que garantizará el abasto de agua durante los siguientes 50 años.

"Conectamos el Acueducto II a las cabeceras municipales de Cadereyta y Ezequiel Montes, garantizando que las familias de esos municipios tengan agua para el próximo medio siglo: eso, es una deuda cumplida (…) Hoy más del 90 por ciento de las familias queretanas tienen garantizado el servicio de agua potable. Queremos que al final de esta administración sean todas", auguró.

El Gobernador manifestó que la premisa de su gestión es crecer cuidando el medio ambiente, de ahí que buscan un futuro verde a través de energías limpias, labor que se ha visto reflejada en dos años con la reducción de 40 toneladas de emisiones de dióxido de carbono, implementando sistemas de gas natural en 10 mil vehículos. Además, el Sistema de Economía Circular Querétaro, sumó a 154 empresas y 20 instituciones públicas y privadas, generando iniciativas a favor del medio ambiente.

También, dijo, se emitió el Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono, se protegieron más de 20 mil hectáreas de bosque, mediante el pago por servicios ambientales y se logró el Decreto Federal de Área Natural Protegida para Peña Colorada.

México puede confiar en Querétaro, así como nosotros contribuimos a la grandeza de México.



Somos orgulloso ejemplo de lo que se puede lograr si trabajamos unidos. ¡Vamos con Querétaro al frente!#ConstruyendoElFuturoDeQuerétaro #2doInformeQRO pic.twitter.com/VkdXdfJf9H — Mauricio Kuri (@makugo) September 30, 2023

Ante la visión de que un futuro de bienestar para las familias no llega, se construye, Kuri González, indicó que emprendieron un programa estatal de obra pública, sin precedente en la historia del estado, con la reingeniería del Paseo 5 de Febrero; la obra más importante de los últimos 50 años, precisó, que significará un antes y un después para las familias de la zona metropolitana.

Destacó la ampliación de dos a cuatro carriles de la Carretera Estatal 540: Querétaro – Chichimequillas y el viaducto Santa Bárbara en Corregidora. Recalcó que nunca antes un gobierno había invertido tanto en obra pública, más de 10 mil millones de pesos en obras para los 18 municipios,

En el rubro de movilidad, refirió que se comprometió a resolver el reto del transporte público en la Zona Metropolitana, tomando el control, bajo la premisa de servir a la gente y no a los concesionarios, por ello, se cancelaron 761 concesiones. Asimismo, se articuló un brazo fuerte creando la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, para poner orden, con reglas claras, para el traslado de nuestras familias.

"No cambiamos las reglas del juego. No modificamos el juego. Creamos un nuevo juego. (…) Y viene lo mejor. Hace apenas unos días, llegaron a nuestro estado los primeros autobuses con internet y la mejor tecnología de punta. Compramos lo mejor del mundo: 400 autobuses Mercedes Benz. Los queretanos no merecemos menos", acotó.

Respecto a la Tarifa Unidos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, comunicó que beneficia a más de 76 mil usuarios con ahorro del 80 por ciento en el transporte público mediante tarjeta de prepago. Reiteró que esta es la tarifa preferente más baja del país: sólo dos pesos.

En el ramo económico, Kuri González, aseveró que la economía queretana está llamada a ser la economía del futuro de México: potente, sostenida y sustentable; por ello, se trabaja en el proceso de relocalización de inversiones. Reportó que, en el periodo, generaron 60 mil 335 nuevos empleos formales en Querétaro, ubicándolo en séptimo lugar nacional, pese a ocupar el lugar veintiuno en cuanto a población.

Además, abundó, se concretaron 56 proyectos de inversión, que acumulan más de 34 mil millones de pesos y generan 17 mil nuevos empleos de alta especialización.

De manera particular, informó que en la entidad refrendaron las máximas calificaciones por parte de las principales calificadoras internacionales; y para muestra, anunció que este viernes 29 de septiembre Standard & Poor´s, les notificó un aumento en la calificación crediticia y ahora Querétaro cuenta con distinción la triple A, ubicándolo como el único estado del país que tiene este reconocimiento.

"Tenemos las mejores finanzas de México (…) Aquí, en nuestro Querétaro, el sector privado, sociedad y gobierno, empujamos parejo. Y lo digo con mucho orgullo, aquí tenemos las y los mejores empresarios, las y los mejores emprendedores y las y los mejores trabajadores de todo México", ponderó.

En materia turística, señaló que el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) rompió su récord de pasajeros, incrementándolo en más del 50 por ciento y se ubicó como el tercer aeropuerto de carga en el país. Además, se registró un incremento de más del 20 por ciento en ocupación hotelera, con una derrama de 19 mil millones de pesos. El estado obtuvo la certificación internacional “Earthcheck”, que acredita a la Reserva de la Biósfera en la Sierra Gorda como un destino sostenible. A lo que se sumó el nombramiento del Pueblo Mágico de Pinal de Amoles.

El Gobernador expuso que en el sector del campo se apoyó a más de 12 mil productores con semillas, maquinaria, herramientas y capacitación, para mejorar sus productos e incrementar sus ingresos. En colaboración con los municipios y productores, dijo, impulsaron proyectos con una bolsa de 220 millones de pesos, fortaleciendo así su productividad agroalimentaria.

Durante su mensaje, se pronunció porque un futuro mejor para México tenga rostro de mujer, en referencia a la senadora y candidata del Frente Amplio por México, a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez; “quien sale adelante a pesar de la adversidad, que supera su origen, humilde e indígena, que estudia, se faja, abre su empresa, triunfa; y después de triunfar nos lidera, ese es el porvenir que merecemos”, acotó.

"Hace dos años llegamos a unir Querétaro como base de despegue para elevarlo al siguiente nivel. Hemos trabajado sin descanso. Sin atropellos, pero sin debilidades (…) En dos años, juntos, hemos logrado mucho (…) Juntos estamos mejor. Juntos subimos. Juntos construimos el futuro de nuestro Querétaro. Juntos nos elevamos al siguiente nivel (…) Vamos con Querétaro al frente (…) Vendrán tiempos venturosos para México. Vendrá lo mejor para las y los queretanos. Vendrá una nueva etapa de tranquilidad, paz, orgullo y grandeza que nos hará sentir a todas y a todos orgullosos de decir ante todo el mundo: ¡soy queretano¡", concluyó.

En el acto de rendición de cuentas ciudadano, el titular del Poder Ejecutivo del estado, estuvo acompaño por las gobernadoras de Aguascalientes y Chihuahua, Tere Jiménez y Maru Campos Galván, respectivamente; el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; los presidentes nacionales del PAN, Marko Cortés; y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva; así como Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados Federales y Locales; además de representantes del ámbito académico, empresarial, cultural y miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Síguenos también en Google News

Leo