‘Quise defenderme, pero no pude’: Joven golpeado afuera de bar de Cholula cuenta su experiencia | VIDEO

El joven que fue golpeado por presuntos “cadeneros” afuera del bar Polanquito en Cholula, Puebla, narró cómo ocurrieron los hechos en los cuales fue agredido, en un video que circuló en redes sociales.

Después de que en medios digitales se divulgara una grabación que atestigua cómo dos hombres vestidos completamente de negro dan una golpiza a otro masculino, una persona que se presume como la víctima de estos hechos contó su versión de la historia.

Así, según la narración que circula a través de la red social TikTok, el joven estaba festejando acompañado de su novia, “y al momento de pagar la cuenta nos dimos cuenta de que nos habían robado un celular”.

En ese momento, la pareja le solicitó ayuda a los guardias de seguridad (“cadeneros”), pero “se pusieron muy agresivos. Mi novia obviamente les reclamó y empezaron a seguirnos, y como se muestra en el video empezaron a golpearme”.

“Yo creo que no personas contra una no es lo más necesario. Yo quise defenderme, pero la verdad no pude ”, concluyó el hombre.

A propósito, destacó que en todo momento recibió ayuda de la policía municipal, que incluso lo apoyó para formalizar una demanda ante las autoridades competentes.

Sin embargo, el joven lamentó que la violencia se haga presente incluso en momentos de esparcimiento: “No se vale lo que estos establecimientos hacen. Todos venimos a convivir, si tomamos un poco, pero no se vale lo que la seguridad de estos lugares hace. Si salen, háganlo con precaución”.

Síguenos en Google News.

AM