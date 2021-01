Entre el 25 y el 29 de enero se espera que unos 8 mil jóvenes puedan recibir su Cartilla Militar en Puebla este 2021, después de que el trámite se suspendió en octubre pasado.

El Ayuntamiento de Puebla informó que reanudará el proceso de entrega de la cartilla militar a partir de la próxima semana.

Por la llegada de la pandemia por Covid, este proceso había sido suspendido en Puebla mediante un Decreto del Ejecutivo del Estado del 23 de octubre, como parte de las medidas para evitar el rebrote de COVID-19.

En ese momento se pidió a los jóvenes Clase 2002 y Remisos estar pendientes a través de la página www.pueblacapital.gob.mx y de las redes sociales de Gobernación Municipal para saber cuando se reanudaría este trámite.

Así es el trámite para obtener la Cartilla Militar

La entrega de la Cartilla Militar será del 25 hasta el 29 de enero en las instalaciones del polideportivo Xonaca.

Los horarios para la entrega del documento son de 8:00 de la mañana a las 19:00 horas.

Los jóvenes que quieran obtener su cartilla militar deberán ingresar a la página www.pueblacapital.gob.mx.

En ese sitio podrán conocer las fecha y los horarios asignados para asistir por su Cartilla Militar, y evitar aglomeraciones.

Al acudir por su Cartilla, los jóvenes deben presentarse con cubrebocas, ya que es obligatorio, además deben llevar sus documentos oficiales.

Copia del acta de nacimiento

Requisitos para la entrega de la Cartilla Militar

Acta de nacimiento

Curp

Identificación con fotografía, la cual puede ser una credencial escolar

Portar cubrebocas

La cartilla no tendrá el sello de liberación, por lo que una que los jóvenes hayan recibido su documento, deberán acudir a las oficinas de reclutamiento de la 25 Zona Militar para terminar el proceso.

Las oficinas de reclutamiento de la 25 Zona Militar para terminar el trámite se encuentran en la avenida 5 de Mayo esquina con avenida Máximo Serdán, en la colonia Héroes de Puebla. Los horarios para acudir son de 8:00 a 13:00 horas.

La ley no establece sanciones penales o administrativas para las personas que no realicen el Servicio Militar o que no liberen su cartilla, sin embargo, se incumpliría con un mandato de la Constitución