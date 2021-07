Regreso a clases en Nuevo León "no será de porrazo", asegura "El Bronco"

El regreso a clases en el estado de Nuevo León será el próximo 30 de agosto, como lo estableció la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero de manera gradual, confirmó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco".

El mandatario aseguró que el regreso a clases no será "de porrazo" en Nuevo León, pues la decisión de que el retorno sea presencial o no, dependerá que la entidad esté en color verde en el semáforo epidemiológico.

En un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador detalló que será a mediados del próximo mes cuando se defina el aforo en los planteles educativos y los horarios de clases presenciales, si es el caso.

"Esto será siempre y cuando estemos en semáforo verde; el plan de regreso a clases híbrido continúa, si no estamos en verde tendremos que modificar el plan y buscar soluciones", escribió el mandatario.

lee más Alumnos de educación básica no regresarán a clases presenciales en agosto en NL

Rodríguez Calderón explicó que el próximo 11 de agosto, los profesores de Nuevo León regresarán a los planteles para preparar las clases del próximo ciclo escolar.

"Les repito, no vamos a regresar de porrazo, tenemos que ir adaptándonos y asegurar la salud de todos, alumnos, maestros, y padres de familia", escribió.

Más temprano, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, aseguró que aunque no tiene injerencia en las decisiones sino hasta el próximo 4 de octubre cuando tome protesta del cargo, "está haciendo lo humanamente posible" por convencer al actual gobernador de que sí haya retorno, pero que sea híbrido y voluntario.

"Que sea un regreso a clases voluntario. Si hay papás que tienen la firme creencia de que los niños no están listos, o que la escuela de su colonia no está adecuada, no pasa nada. Habrá modelo híbrido", aseguró en una entrevista.