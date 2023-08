Restos en finca de Lagos de Moreno, no corresponden a jóvenes desaparecidos: Enrique Alfaro.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que los restos calcinados encontrados en una finca en Lagos de Moreno y en un vehículo no corresponden a los cinco jóvenes desaparecidos desde el pasado 11 de agosto, esto conforme a los resultados de ADN realizados a los padres de las víctimas.

El pasado miércoles 16 de agosto, elementos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco encontraron cuatro cráneos calcinados y otros restos óseos en una finca asegurada en la comunidad La Troje, y en la que, se presume, podrían haber estado los cinco amigos.

Entrevistado por medios locales tras la entrega de equipos de computo para maestras y maestros de primaria, el gobernador señaló que ya hay elementos que comprueban que las osamentas no son de Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel, desaparecidos mientras se dirigían a la Feria de Lagos 2023.

"Incluso ya platicamos con los papás, pero como siempre lo hemos hecho, los detalles los dará la Fiscalía, pero sí podía adelantar que esa osamenta no corresponde. Son los que se les dio la información a los papás y que ya también ellos corroboraron que no son ellos porque había una placa en uno de los huesos que no tenía nada que ver con ellos, o sea ya es información de que esos no son", explicó.

FGR no ha atraído el caso de los jóvenes

El gobernador Alfaro Ramírez aseguró que la búsqueda de los jóvenes no se detendrá y remarcó que hasta el momento la investigación de la desaparición de Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime, aún no ha sido atraída por la Fiscalía General de la República, pese a que debe hacerlo al tratarse de un delito federal.

“No creo que sea necesario exponer y explicar que detrás de esto hay un tema de delincuencia organizada y creemos que la Fiscalía (General) de la República tiene que atraer el caso y no lo ha hecho", aseguró.

En cuanto a los restos localizados este lunes en otro predio, ubicado ubicada en Privada el Sabino, al cruce con camino Real de Zacatecas, en el mismo municipio, señaló que ya se realizaron los análisis forenses necesarios y están en proceso de identificación.

