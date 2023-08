Encuentran audios de Alma Lourdes en los que denuncia que había discutido antes con su feminicida por acoso

En redes sociales, circuló una grabación de audios de WhatsApp que presuntamente pertenecen a Alma Lourdes, la mujer que fue víctima de feminicidio el sábado en Cajeme, Sonora, por parte de Hilario “N”, quien ya fue detenido por autoridades.

La periodista Michelle Rivera compartió una grabación, en la cual se narra el momento en el cual la mujer discutió con Hilario “N”, en donde se atestigua que el hombre, quien era un cliente frecuente de Super Carnes Clasificadas, contaba con antecedentes de acoso a las mujeres que se presentaban en el establecimiento .

En el audio, la mujer menciona a “Hilario” por su nombre, lo cual confirmaría que la grabación pertenece a la víctima de feminicidio Alma Lourdes.

#Sonora | Pocos minutos antes de que ocurriera su feminicidio, #AlmaLourdes envió audios a su hermana, en los cuales compartía los episodios de acoso que sufría su hermana por parte del individuo que más tarde se convertiría en su homicida 🗣️❗



Audios de : @michelleriveraa pic.twitter.com/QwrCqWjTRB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) August 22, 2023

leer más Imputan a Hilario 'N', acusado de matar a balazos a Alma Lourdes en Sonora

Así, en el material, la narradora describe que Hilario comenzó a hostigar a las mujeres dentro del establecimiento, particularmente a una de nombre “Ana”, por lo cual aquella lo encaró y le solicitó que cambiara su actitud o, de lo contrario, le negaría la entrada al establecimiento.

“Le pido por favor, ya se quejaron de usted, que respete a la muchacha, porque la muchacha no tiene ningún interés […] No quiero volver a escuchar que se quejen de usted, porque si no ya no le voy a poder permitir la entrada”, le dijo la mujer, a lo cual él respondió que seguiría haciendo comentarios a las mujeres “las veces que yo quiera” .

También, en el audio, la mujer contó que el conflicto escaló hasta que ella se vio obligada a negarle la venta en el establecimiento, lo cual dio pie a los hechos que, se presume, serían los que se aprecian en el video el cual circuló por redes sociales, previos al asesinato.

El viernes se realizará la primera audiencia para definir si Hilario “N” es vinculado a proceso. A propósito, Ramón Tadeo Gradías, vicefiscal de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, dijo que por los delitos de acoso sexual y feminicidio, se le podrían imponer hasta 78 años de prisión .

Síguenos en Google News.

MA