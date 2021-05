Ricardo Monreal pide ejercer el derecho al voto de manera libre y auténtica

Ricardo Monreal hizo un llamado a la población de Zacatecas a ejercer su derecho al voto y pidió que voten por su hermano David, quien compite por la gubernatura.

“Les solicito de manera amable, ejerzan su derecho al voto de manera libre, de manera auténtica, nuestra familia son 14 hermanos, tres nos dedicamos a la política. Saúl es candidato a presidente municipal, en nuestra tierra; David que es la tercera vez que es candidato a gobernador y un servidor que estoy en el Senado”, explicó Monreal Ávila.

El coordinador de los senadores de Morena dijo que es un hombre honesto y garantizó que desempeñará un buen papel como gobernador.

“David es un hombre sensible, honesto con mucho amor a su gente y con mucho amor a la tierra, es una garantía, si tu decides respaldarlo con tu voto no te vas a arrepentir, porque David va a cumplir y va a ser, si tú lo decides un buen gobernador. Salgamos todos a votar no dejes que te gane la indiferencia y la apatía, no permitas que otros decidan por ti”, pidió el legislador de Morena.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dio su palabra, a través de un mensaje publicado en su cuenta personal oficial, a que su hermano gobernará muy bien, pero pidió un voto masivo que garantice su legitimidad.

“David será muy buen gobernador, se los aseguro, les doy mi palabra si ustedes deciden, pero hay que salir todos a votar para que tenga una gran legitimidad social, por eso ojalá y salgas y ejerzas tu derecho libre y auténtico. Viva Zacatecas”, concluyó Ricardo Monreal.