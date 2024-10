Rinde Joaquín Díaz Mena Compromiso Constitucional como Gobernador del Estado de Yucatán

Con el respaldo del pueblo yucateco que abarrotó la Plaza Grande y sus alrededores, y confirmando su compromiso con la gente, Joaquín Díaz Mena rindió esta noche Compromiso Constitucional como Gobernador del Estado Yucatán ante el H. Congreso del Estado.

En sesión solemne del pleno del Poder Legislativo, el Gobernador de Yucatán refrendó su entrega y compromiso de trabajo incansable para que la transformación de Yucatán sea una realidad y el Renacimiento Maya traiga consigo prosperidad compartida para las yucatecas y los yucatecos.

"Estoy consciente de que, al llegar un hombre del pueblo a la gubernatura, asume la deuda histórica que la política tiene con los más desfavorecidos. Lo asumo con patriotismo, porque yo también he venido de abajo, de la cultura del esfuerzo, de la preparación y de creer fuertemente que los sueños sí se pueden alcanzar", aseveró ante representantes del Poder Legislativo y Judicial.

Desde esa tribuna se dirigió a las yucatecas y yucatecos ante quienes afirmó que “no podemos seguir permitiendo que la desigualdad siga dividiendo a nuestra sociedad. No más un Yucatán para unos cuantos, no más un Estado que ignore las necesidades de la mayoría”.

Díaz Mena aseguró que trabajará siempre por hacer un Gobierno progresista, un Gobierno ordenado, un Gobierno que no dará cabida a la corrupción, y subrayó que será un Gobernador que busque la unidad de su pueblo.

Puntualizó que “este Renacimiento Maya no solo mirará hacia adelante, también mirará hacia nuestro pasado, honrando a quienes han luchado antes que nosotros, a quienes nos han enseñado el valor de la perseverancia y la resistencia”.

El Renacimiento Maya es más que un proyecto, es la oportunidad de dar vida a lo que siempre ha sido la esencia de Yucatán: la unión, el esfuerzo colectivo, la dignidad y la fortaleza Joaquín Díaz Mena

“Asumo con orgullo y humildad, la responsabilidad de ser su gobernador. Tengo la legítima aspiración de que en seis años pueda irme con la frente en alto, con la satisfacción de ser reconocido como un buen Gobernador”, aseveró.

Finalmente, Huacho Díaz Mena subrayó que su más grande aspiración es cumplirle a los yucatecos “y concretar este proyecto con el que he soñado toda mi vida: un Yucatán con Bienestar para todas y todos. Cumpliré el destino escrito y por eso este Gobernador Huacho Díaz Mena no descansará ni un solo día en los próximos seis años hasta llevar el bienestar a todas las familias de Yucatán”.

Entra Huacho al Palacio de gobierno con el pueblo de Yucatán

Tras rendir su Compromiso Constitucional como Gobernador, Huacho Díaz Mena tomó protesta a su gabinete ante el pueblo de Yucatán y subió al balcón Central de Palacio de Gobierno, desde donde envió un emotivo mensaje ante más de 50 mil yucatecas y yucatecos que se dieron cita en la Plaza Grande del corazón de la capital yucateca.

Acompañado de su esposa Wendy Méndez Naal y sus hijos Joaquín y Julián, así como de su familia, hermanos y sus padres, saludó a la gente y externó que “ha llegado la hora de ver este primero de octubre, un nuevo amanecer para todos los yucatecos. Soy Huacho Díaz Mena, el Gobernador que ustedes eligieron; hoy me presento ante ustedes, frente al pueblo que me ha otorgado su confianza, con el corazón rebosando de gratitud, para todos y cada uno de ustedes. Hoy más que nunca, las puertas del Palacio de Gobierno se abrirán de par en par, no solo para mí, sino para todo el pueblo de Yucatán”.

Y agregó, “nunca habrá huracán, tempestad o accidente, que me quite las ganas de trabajar por los yucatecos. Hoy pido sabiduría y humildad para enfrentar con la mejor versión de mí, este gran compromiso. Cumpliré el destino escrito, y por eso este gobernador, Huacho Díaz Mena, no descansará ni un solo día, los próximos 6 años, hasta llevar bienestar a todas las familias de Yucatán”.

Durante el evento, en el que también estuvieron presentes Gobernadores, representantes de cámaras empresariales, sindicatos, medios de comunicación, funcionarios, representantes de la sociedad civil, Huacho Díaz Mena agradeció “a nombre de mi familia, a nombre de todos nosotros, les decimos; gracias, Yucatán. Vamos juntos a trabajar por el Renacimiento Maya. Vamos juntos para llevar a Yucatán al bienestar total. Gracias”.

“Juntos entramos a Palacio de Gobierno” subrayó, y refrendó su agradecimiento al pueblo yucateco mientras lo invitaba a ingresar al recinto junto a él, como señal de la cercanía que ha mantenido desde que comenzó a caminar colonia por colonia, municipio por municipio, comisaría por comisaría de cada rincón de Yucatán.

El Gobernador recibió a toda la gente que lo acompañó a este histórico evento, en el patio central del edificio de Gobierno, donde los saludó y se tomó fotografías, mientras la banda El Recodo de Cruz Lizárraga entonó sus grandes éxitos en una Plaza Grande abarrotada, desbordada de emoción y entusiasmo por la esperanza de la transformación de Yucatán.

