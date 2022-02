Roberto Palazuelos confirma que no será candidato por MC en QRoo

Roberto Palazuelos confirmó que no será candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) para la gubernatura de Quintana Roo; “me bajo antes de que me bajen”, comentó el empresario.

El "Diamante Negro" declaró para El Universal, que Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, le dijo que lo mejor era que se retirara.

"Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de Movimiento Ciudadano que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca” indicó.

El empresario y actor de telenovelas comentó que tuvo un encuentro personal con Delgado, donde ambos acordaron que no siguiera dentro del proceso electoral por las múltiples polémicas en las que se había visto envuelto.

“Lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues, le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado”, puntualizó.

