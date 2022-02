“Timbre de orgullo” que Ted Cruz se lance contra el gobierno que represento: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es “natural” que el senador de Estados Unidos, Ted Cruz, no esté de acuerdo con las acciones del gobierno mexicano porque está en contra de la defensa de los mexicanos que viven en ese país.

“La verdad es un timbre de orgullo que un senador, como esta persona, se lance en contra del Gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que él representa, o sea por lo que representamos”, subrayó AMLO.

En conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Presidente aseguró que el senador estadounidense está en contra de la política que se lleva a cabo a favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos.

“Si él me alabará, si él hablará bien de mí a lo mejor podría yo pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal pues la verdad sí me produce orgullo”, enfatizó.

Esto luego de que el senador estadounidense criticara los crímenes contra los periodistas y contra la sociedad civil en México, además de lamentar que López Obrador haya utilizado su “mañanera” para evidenciar los ingresos de Carlos Loret de Mola.

AMLO recalcó que es normal que en un proceso democrático existen estas expresiones y que Ted Cruz no esté de acuerdo con la política de la cuarta transformación.

Además, criticó que en redes sociales también se hiciera una campaña de apoyo para el senador como ocurrió con Carlos Loret de Mola.

“Los conservadores mexicanos que históricamente siempre se han destacado por ser traidores a la patria” y agregó que es normal que se muestren porque “las circunstancias no permiten las medias tintas, la simulación”.

El Presidente aclaró que lleva muy buena relación con Estados Unidos y con el embajador de ese país en México, Ken Salazar.

Además recordó que se envió una nota diplomática a ese país para que el gobierno responda sobre el financiamiento a asociaciones que están en contra de la administración mexicana y que son encabezadas por personajes como Claudio X. González.

“Creo que no deben de intervenir, estamos esperando una respuesta porque tenemos la sabemos que le están entregando dinero”, añadió AMLO.

