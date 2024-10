Rocha duerme “bien”, luego de noche de terror en Mazatlán

Luego de la noche de terror que vivieron habitantes y turistas de Mazatlán el pasado domingo, por las fuertes balaceras que se registraron en cinco puntos diferentes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció un blindaje militar del puerto y aseguró que, pese a las críticas por la ola de violencia en la entidad, él duerme bien.

Ante la solicitud de un proceso de revocación de mandato en su contra, Rocha Moya dijo: “No tengo ningún temor de que nos abandone la gente, a la medición que se haga, estoy al cuidado de todo… duermo todavía muy bien”.

Y agregó: “Ya les dije, duermo por lo menos seis horas sin despertar, un adulto como yo, de 75 años, no puede presumir fácilmente eso, hay que despertar por lo menos una o dos veces; decido acostarme 9:30, máximo 10, porque a las 4 de la mañana ya me mandan las portadas, me levanto, les doy una checada y me vuelvo a recostar”.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario insistió en que no le teme a una eventual consulta de revocación de mandato e incluso, en tono jocoso, se ofreció a ayudar a los promotores a juntar las firmas necesarias.

También aseguró que “no hay caída” de su imagen, aunque “hay personas que quisieran que hubiera más muertos, para ver si caigo; ése es su propósito, ellos no andan luchando porque a la gente le vaya bien, ellos quieren que le vaya mal a la gente para que el gobernador decaiga, pero nosotros no hemos caído, estamos bien, estamos apoyados por la gente”.

Rubén Rocha afirmó que luego de la jornada de violencia que se vivió el pasado domingo en Mazatlán, se reforzará la seguridad en ese municipio con elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

“Se va a ampliar la presencia militar en Mazatlán, ya desde este momento hay medidas especiales, como más elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para fortalecer el cuidado del puerto”, indicó ayer el mandatario estatal.

“No sabemos cuántos van a llegar, porque ya quedamos en que el número de llegada y distribución va a quedar a cargo de la Sedena, así que no vamos a dar información sobre eso, pero será un número importante”, apuntó.

El pasado domingo por la noche, los habitantes y turistas de Mazatlán vivieron al menos tres horas de terror, por las fuertes balaceras registradas en las colonias Real del Valle, Infonavit Playas, Terranova, Villa Carey y Pradera Dorada.

Como parte de esa jornada de violencia, se registró una de las balaceras más cruentas en las nueve semanas que han transcurrido de la crisis de violencia en Sinaloa.

Hombres armados persiguieron una camioneta Jeep Cherokee de color blanco, contra la cual hicieron al menos dos mil disparos con fusil Barret calibre .50, del conocido como “antiblindaje”. Cuando finalmente el vehículo pudo ser alcanzado, en su interior quedó un hombre acribillado, cuya identidad no ha sido dada a conocer.

Además, el pasado sábado se dio el hallazgo de una hielera con una cabeza humana, dos piernas y dos brazos, en la entrada del Parque 87, en Culiacán, lo cual provocó una fuerte movilización de policías estatales y elementos del Ejército.

Medios de comunicación locales contabilizaron al menos 25 muertos durante ejecuciones y enfrentamientos en varios puntos de Sinaloa, durante el pasado fin de semana.

Y ayer, una persona fue localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición a un costado de una bicicleta, sobre uno de los acotamientos de la autopista Benito Juárez, en las cercanías de la comunidad Estación Rosales de la sindicatura de Culiacancito, municipio de Culiacán, mientras que en la colonia El Vallado, también de la capital, otro hombre fue asesinado a balazos.

Ausentes, 135 personas

Ayer, la titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que del 9 de septiembre —cuando empezó la crisis de violencia— a la fecha, han sido privadas de su libertad 252 personas, de las cuales se ha localizado con vida a 86 y sin vida a 31, por lo que hay 135 ciudadanos de los que se desconoce su paradero.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, dijo que del 20 de octubre a la fecha se tiene registro de la apertura de 147 carpetas de investigación por diversos delitos; se ha detenido a 81 personas y cuatro militares han perdido la vida.

Además, dijo, se han asegurado 432 armas largas y 80 cortas, dos mil 389 cargadores, 145 mil 608 cartuchos y mil 355 cartuchos percutidos.