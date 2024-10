Rocha llama a dejar “el terror” y asaltan a dos alcaldes en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que en la entidad “hay menos muertos” que en otros estados, y convocó a la gente “a que se mueva, a que pierda el temor y se apropie de sus lugares, de las calles, de los estadios, de las plazuelas… y no estar en el terror”.

Durante su conferencia de prensa semanal, el gobernador apuntó que Sinaloa atraviesa por una etapa en la que ahora ya sólo se enfrentan “grupos pequeños” y ya no andan convoys armados, gracias a los operativos y a los decomisos por parte de la autoridad.

Sin embargo, poco después de terminar su encuentro con los medios, hombres armados despojaron de sus camionetas al presidente municipal de San Ignacio, Octavio Manjarrez Bastidas, y a la alcaldesa electa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, cuando circulaban por la autopista Mazatlán-Culiacán.

Ambos ediles se dirigían a la capital del estado, en donde sostendrían una reunión con autoridades estatales en el Palacio de Gobierno.

De acuerdo con versiones de medios locales, la primera en ser asaltada fue Estrella Palacios, cuyo vehículo fue interceptado aproximadamente a las 12:00 horas a la altura del puente de Quilá, unos kilómetros antes de llegar a la caseta de peaje de la sindicatura de Costa Rica.

Los delincuentes amenazaron a la alcaldesa y a sus tres acompañantes con sus armas y luego los dejaron a pie sobre el acotamiento de la carretera.

Más tarde, el alcalde de San Ignacio difundió en sus redes sociales que cuando circulaba por la misma vía fue interceptado por hombres armados, quienes lo despojaron de su camioneta a la altura de la sindicatura Eldorado.

Adicionalmente, ayer fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas, dos de ellos calcinados, en distintos puntos de Culiacán, y por la tarde un hombre fue ejecutado, mientras que en la madrugada, un convoy de la Guardia Nacional fue atacado por hombres armados, tras lo cual uno de los agresores fue detenido.

Casi al inicio de su conferencia, el gobernador se enredó al presentar los saldos que ha dejado la crisis de violencia en el estado, al decir que van 19 muertos, cuando según la Fiscalía estatal son 161 hasta este lunes.

Al ser cuestionado por una reportera local sobre la gran disparidad en los números, el mandatario titubeó, luego no pudo explicarse y terminó por pedir que buscara esos datos en la Fiscalía estatal, porque “yo no quiero ser fuente”.

“El tema de fallecidos ustedes deberán reportarlo a la Fiscalía, no quiero ser fuente, ese tema búsquenlo en la Fiscalía, ahí esta el registro para no equivocarme, porque hay fallecidos civiles, pero también hay militares que han fallecido, pero también hay lo que se clasifica como homicidios y lo que son las confrontaciones entre civiles y autoridades entonces, ese tipo de clasificaciones no lo conozco bien, que sea la Fiscalía como fuente”, expresó.

Ante los medios, el gobernador de Sinaloa hizo un balance de los “resultados” obtenidos gracias a la estrategia de las autoridades, aunque reconoció: “No podemos decir que se acabó”, al referirse a la crisis de violencia, algo que en medios locales y en redes sociales empiezan a llamar “narcopandemia” y que ayer cumplió 29 días.

Apoyado por unas gráficas, aseguró que del 9 de septiembre a la fecha 19 personas han perdido la vida como consecuencia de los enfrentamientos. Y, ante los ceños fruncidos de varios de los reporteros presentes, el mandatario intentó explicar sus datos, pero terminó por expresar un galimatías.

“Lo que son homicidios dolosos tienen su clasificación, ya que normalmente lo que se reporta en los medios… hay ajustes, porque tienen que ver con que son considerados homicidios y lo que son los muertos, los muertos pueden estar en la confrontación con la autoridad, y si hay una confrontación con la autoridad y hay muertos, no son homicidios, los homicidios son los que se enfrentan entre civiles y provocan muerte por arma de fuego”, dijo.

Rocha Moya reconoció que hay más de 70 familias desplazadas, sobre todo del norte del municipio de Concordia, y recordó que el pasado viernes hubo en esa zona un enfrentamiento entre civiles armados, que dejó como saldo diez personas muertas.

A pregunta expresa, el mandatario rechazó que esté bajo alguna investigación y dijo contar con el apoyo del pueblo de Sinaloa, lo cual intentó demostrar con una lámina de una encuesta realizada en días pasados ,que le da 60 puntos de popularidad.

Informó que hasta el momento han sido detenidas 39 personas y se han decomisado 234 armas largas, 31 armas cortas, 84 mil cartuchos y 877 casquillos.