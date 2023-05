Roxana mató a su violador y fue declarada culpable de homicidio por defenderse

La vida de Roxana Ruiz, una joven indígena de 23 años originaria de Oaxaca, cambió radicalmente el día en que en defensa propia asesinó a su agresor sexual, un joven que conocía de vista y quien a base de amenazas entró a su casa en el Estado de México.

Dos años después, Roxana ha sido declarada culpable de homicidio por "uso excesivo de la legítima defensa" por una jueza de los Juzgados de Juicios Orales y de Ejecución de Sentencia, adscritos al penal Neza Bordo.

Roxana ha sido declarada culpable de homicidio por "uso excesivo de la legítima defensa" Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro

Roxana podría pasar 7 años en la cárcel

Y es que aunque la juez consideró que Roxana sí fue víctima de violencia sexual el 8 de mayo de 2021, la acusó de no haber parado a tiempo para que su agresor de nombre Sinaí conservara la vida , además de que intentó deshacerse de su cadáver.

Según el abogado defensor de Roxana, Ángel Carrera, la condena se llevará a cabo el próximo 15 de mayo y ésta podría ser de seis meses a siete años de prisión.

De acuerdo con las declaraciones de la víctima, luego de que Sinaí abusó sexualmente de Roxana, ella lo golpeó y estranguló hasta privarlo de la vida. Asustada por lo que acababa de suceder decidió encubrir el asesinato , por lo que para hacerlo, la joven cortó en partes el cuerpo de su agresor y lo metió en un costal y una bolsa negra.

Fue detenida mientras intentaba deshacerse del cadáver de su agresor

Roxana, quien también es madre de un menor de 6 años, salió de su casa, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, y mientras lo arrastraba, la policía municipal la detuvo en la calle El Organillero, de la colonia Benito Juárez.

Debido a que fue descubierta, Roxana fue ingresada en el penal de Neza Bordo por el delito de homicidio, donde tras ser vinculada a proceso, estuvo nueve meses recluida. Esto hasta que un juez de Primera Instancia retiró la prisión preventiva oficiosa y ordenó que continuará su proceso en libertad.

No obstante, durante el seguimiento de su caso, diversos colectivos y la propia defensa de la víctima denunciaron irregularidades, ya que al momento de ser procesada no le realizaron pruebas periciales, examen médico, psicológico para determinar el abuso sexual que sufrió.

'Debí dejar que mi agresor se saliera con la suya'

"Sé que seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada, y por haber actuado. Ahora que estoy recluida me pongo a pensar que las leyes y la sociedad son injustas, tal vez debí dejar que mi agresor se saliera con la suya, se fuera y me dejara tal vez muerta o herida. Para no tener que vivir esto que vivo", contó en una carta, según publicó El Universal.

El colectivo Nos Queremos Vivas Neza denunció que su caso no ha sido llevado con perspectiva de género, pues pese a la evidencia de que fue víctima de violencia sexual se le ha decidido recriminar.

"La vida de Roxana Ruiz, así como la de cientos de mujeres pobres que el día de hoy están presas, no mejorara negándole el derecho a la libertad, todo lo contrario, perpetuo el continuum de violencias estructurales y culturales", señaló el colectivo, quien aseguró que con esta sentencia también violentan a la madre de Roxana, ya que será ella quien tenga que sostener económicamente al hijo de la víctima.

