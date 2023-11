Samuel García alista denuncia por desacato ante Tribunal Electoral tras designación de gobernador interino en NL

Este 30 de noviembre Samuel García demandará desacato ante el Tribunal Electoral por la designación del vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino de Nuevo León; así lo advirtió en un mensaje a medios en la Macroplaza de Monterrey.

Tras enterarse de que un grupo de manifestantes irrumpió con agresiones en el Congreso de Nuevo León para intentar detener los trabajos legislativos, García, dijo que “todo se hará conforme a la ley”.

"Cualquier acto que hagan ahorita no van a poder cumplir la sentencia del juez, así que yo voy a esperar para ir a demandar el desacato al inclupimienyo del Tribunal y seguir cómo hemos estado hasta ahorita".

Comentó que no sabía de la procedencia de los protestantes que ingresaron al recinto y si era cierto que pertenecen al partido naranja, sin embargo, enfatizó que la militancia de su partido no es como “los porros del PRI y del PAN”.

Agregó: "La gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI, no son porros, nunca se han prestado a eso, yo más bien creo que puede ser un autoboicot. El PAN lleva dos o tres días pidiendo desaparición de poderes generando inestabilidad y eso no le hace bien a Nuevo Léon. Yo pido que terminen la sesión que voten por el que quieran, yo estoy seguro que les voy a ganar y que no pase a mayores lo que hubo hoy en el Congreso".

García Sepúlveda señaló que esta seguro que las provocaciones vienen de parte de Alejandro Moreno y Marko Cortés, líderes nacionales del PRI y el PAN.

