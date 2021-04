Samuel García dona dinero... a su campaña a la gubernatura de Nuevo León

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, aseguró que él mismo y su familia han hecho donaciones para cubrir los gastos de campaña y señaló que pertenece a un partido pequeño donde no hay tanto presupuesto para prerrogativas como en el de Acción Nacional o del Revolucionario Institucional.

La declaración difundida en redes sociales pertenece a un fragmento de una entrevista hecha para una estación de radio local donde Samuel García indicó que este apoyo familiar también lo recibió en las elecciones para diputado y para senador por que la ley permite aportaciones privadas.

En la entrevista, el candidato señala que MC le ha dado cerca de 1.5 millones de pesos para su campaña y detalló que casi los 20 millones de pesos que piensa gastar son propios.

Como MC es un partido muy chiquito, a diferencia del PAN y del PRI, ahí te llega a cascadas el presupuesto de las prerrogativas y con eso haces campaña...a mi no, a mi el partido si bien me va me ha dado uno y medio