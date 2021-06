Samuel García, ganador en Nuevo León, va contra “imposiciones del Centro”

Enviada a Monterrey, NL

Nuevo León cambiará de rumbo con una nueva forma de hacer política y con la férrea defensa del estado ante las decisiones que quieren imponer desde el centro, aseguró Samuel García, virtual ganador de los comicios por la gubernatura de Nuevo León.

Agradecido por el apoyo que recibió de más de 700 mil neoleoneses, que representaron 36.6 por ciento de la votación estatal, precisó que la campaña electoral era el primer desafío que tenía que enfrentar, y ahora está preparado para asumir la responsabilidad de gobernar la entidad.

“Lo logramos, en Nuevo León la gente respaldó mi proyecto para sacar la vieja política y ahora nos toca cumplir para construir un nuevo estado, acorde a las necesidades de la población”, manifestó en entrevista con La Razón el candidato de Movimiento Ciudadano.

Con 33 años de edad, expresó que confía “ser parte de una verdadera generación de nuevos políticos y gobernantes, no los que formaron parte del PRI ni los que quieren aplicar las políticas priistas de los años 70, en referencia al titular del Ejecutivo federal”.

Siempre he manifestado mi rechazo a la centralización que AMLO quiere hacer de todos los poderes, controlar el Congreso y hasta la Suprema Corte. Eso no puede ser, no debe ser, y los gobernadores también deben ser un contrapeso Samuel García

Afirmó que tiene bien trazada la agenda que seguirá en el estado y en su relación con el centro, porque, dijo, es momento de que desde el norte, desde los estados, se marque un alto a imposiciones centralistas.

“Lo dijimos antes, que íbamos a conformar un corredor naranja en el norte, ahí vamos, con Monterrey, con Nuevo León, y poco a poco vamos a ir abriendo el camino en todo el país, porque el domingo MC confirmó que es una opción real para los mexicanos”, declaró.

García remarcó que su principal agenda sigue siendo el fortalecimiento del Federalismo, por lo que señaló que desde el Gobierno del estado buscará dar un nuevo impulso con los demás mandatarios para hacer valer la voz de los estados.

“Desde el Senado siempre he manifestado mi rechazo a la centralización que Andrés Manuel (López Obrador) quiere hacer de todos los poderes, controlar el Congreso y hasta la Suprema Corte, éso no puede ser, no debe ser, y los gobernadores también deben ser un contrapeso”, subrayó.

Dijo que por afiliación política, su Gobierno será aliado obvio con Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco, pero insistió en que el frente común con los demás gobernadores debe ser la defensa del federalismo: “tenemos que hacer un frente federalista, esa debe ser la prioridad, ratificar que somos un país federalista y defender a nuestros ciudadanos”.

En ese sentido, refirió una de las principales propuestas que planteó durante su campaña: la modificación del Pacto Fiscal, impulsar la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que permita que estados como Nuevo León reciban un trato justo.

“Además de que la corrupción roba el presupuesto del estado, el trato fiscal injusto que recibe Nuevo León ha contribuido a su estancamiento. Hay muchas carencias que debemos atender, como en seguridad, economía, desarrollo, educación, pero todo requiere recursos y hay que trabajar para generarlos, pero también si los generamos, justo es que de la Federación se nos devuelva”, expuso.

Destacó que la deuda del estado ronda los 87 mil millones de pesos, por lo que la administración que heredará de antemano presenta déficits.

Cuestionado sobre si habrá “cacería de brujas” contra el actual gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, precisó que no cometerá el mismo error de El Bronco, quien prometió apresar a los responsables de los desfalcos del Gobierno estatal y finalmente no actuó: “sólo lo voy a decir así: se va a aplicar la ley, que se armen los expedientes y ya”.

El dato: Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León aceptó su derrota, ayer. En un video que subió a sus redes instó a Samuel García a cumplir promesas de campaña.

CONTRAPESO LEGISLATIVO

Samuel García rechazó que el Congreso estatal, con una configuración de fuerzas políticas en la que no tendrá legisladores de su partido, MC, represente un problema para su administración, pues afirmó que tiene la capacidad para conciliar y negociar con todas los representantes de todos los partidos, porque consideró que todos tienen la misma visión, que es favorecer a Nuevo León.

“No es que me apoyen, es que apoyen al estado, ése es el criterio principal que todos compartimos. La voluntad ciudadana ya se expresó y ahora todos tenemos que dejar atrás la campaña, hacer un trabajo coordinado por el estado, porque es uno de los principales bastiones económicos del país, pero debe verse reflejado en el bienestar de todos”, comentó.

El emecista aseguró que en su trayectoria política siempre ha actuado con congruencia, por lo que estima que eso es algo que respetan los demás actores políticos del estado y también los empresarios.

“No soy un improvisado, soy congruente, tengo una trayectoria, me he esforzado y todos aquí me conocen, por lo que estoy seguro que cada sector se sumará para respaldar las propuestas que tengo para Nuevo León”, señaló.

Respecto a si en su mira política considera la elección presidencial, afirmó que sus objetivos están en la gubernatura: “voy a terminar mi gestión a los 39 años y por lo pronto estaré concentrado en la gubernatura, no en pensar en buscar otro cargo”.